وصل إلى الرياض أمس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى ومندوب عن المراسم الملكية.
البطريرك الراعي يصل إلى الرياض
وصل إلى الرياض أمس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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مرحبا بغبطة البطريرك الراعي واهلا به بين أحبته في بلده الثاني السعوديه ….ونتمنى من غبطته ان يعمل على توحيد اللبنانيين جميعا على عدم تدخل إيران في شؤن لبنان ….وان العلاقة بين بلادنا ولبنان قديمة منذ عهد المرحوم كميل شمعون والمرحوم المؤسس الملك
عبد العزيز ….ومعروفة عروبة مسيحيي لبنان ولا احد يزاود عليها ….. وأذكر غبطتكم بشعر أحدهم الشاعر العروبي (رشيد سليم الخوري ) المحب لإخوته المسلمين بقوله :
يافاتح الأرض ميداناً لدولته
صارت بلادك ميداناً لكل قوي
يا قومُ هذا مسيحيٌّ يذكركم
لاينهض الشرق إلا حبنا الأخوي
فإن ذكرتم رسول الله تكرمة
فبلغوه سلا م الشاعر القروي
والعلاقة القويه بين مسيحيي لبنان ومسلمي لبنان منذ قدم الزمن وقبل تغلغل الشيعه الفرس في لبنان وأغلبهم مع الأسف عملوا على تسميم هذه العلاقه بحجة حماية الإقليه المسيحيه التي لم يسجل التاريخ أي علاقة سيئه بينها وبين سنة لبنان ؟!!!…..سوى مايعمله المستعمر بتطبيق قاعدة فرق تسد ؟!!!….
ونحن كخليجيين نتمنى من غبطتكم استلام استقالة الحريري الخطيه وتقديمها لفخامة الرئيس اللبناني ولا يستطيع فخامته أن يشكك في دورك وان الاستقاله مقدمة لك من السيد الحريري شخصيا ….. وان هدفها محدد كما أوضح ذلك رئيس الحكومه السيد سعد الحريري ليعبر لفخامة الرئيس الاختيار بين نزع سلاح حزب الله استنادا إلى اتفاق الطائف أو قبول استقالته…
يتبع2 ……
ونقول مرحبا بغبطة البطريرك الراعي واهلا به بين أحبته في بلده الثاني السعوديه ….ونتمنى من غبطته ان يعمل على توحيد اللبنانيين جميعا على عدم تدخل إيران في شؤن لبنان ….وان العلاقة بين بلادنا ولبنان قديمة منذ عهد المرحوم كميل شمعون والمرحوم المؤسس الملك عبد العزيز ….ومعروفة عروبة مسيحيي لبنان ولا احد يزاود عليها ….. وأذكر غبطتكم بشعر أحدهم الشاعر العروبي (رشيد سليم الخوري ) المحب لإخوته المسلمين بقوله :
يافا تح الأرض ميداناً لدولته
صارت بلادك ميداناً لكل التي تؤكد أنه لايستطيع قبول ممثل لإيران بين الشعب اللبناني ومتسلط على بقية اللبنانيين بسبب تفرده بحيازة السلاح ؟!!…بل وبناء هذا الحزب الذي يدين بالولاء لولي الفقيه؟!!!….ويمثل حكومة داخل الحكومه تستطيع بث ماتريد وقطع ماتريد مثل قطعها بث مقابلة الحريري على قناة المستقبل لمنع الجنوبيين من سماع استقالة الحريري ؟!!!… بل وفي امكانها قطع الاتصال كما تريد عن خطوط الهاتف والنت؟!!!….
وهذه اكبر ادله على خلقها حكومه داخل الحكومه؟! ….
والدليل …هل هذه الميزات تتمتع بها سنة لبنان او مسيحيي لبنان؟!!!!…،
ونحن على ثقة ان غبطتكم لايرضيه تغلغل ايران في بلادكم …أليس كذلك ياغبطة البطريرك؟!!!….. فليحفظك الرب …