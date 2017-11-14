البطريرك الراعي يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض أمس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى ومندوب عن المراسم الملكية.