وجَّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بفتح مجال التوظيف أمام المواطنات في الوزارة للعمل في 4 مجالات وظيفية، حيث سيتم فتح مجال التقديم على الفرص الوظيفية الأحد الموافق 8 ربيع الأول 1439هـ.

وستعمل المواطنات رسميا للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل، على وظائف نسوية شاغرة بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية)، وذلك عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وذكرت الوزارة أن التقدم على الفرص الوظيفية سيكون عن طريق موقع الوزارة على شبكة الانترنت www.moj.gov.sa اعتباراً من الأحد الموافق 8 /3 /1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 12 /3 /1439هـ، حيث سيكون التوظيف في الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة، حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، منوهاً بما تحققه المرأة السعودية من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن المجالات التي ستعمل فيها المرشحات للوظائف في الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل هي: وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.

وكان بين السياسات التي أبرزتها رؤية السعودية 2030 وعملت برامجها على تطبيقها تمكين الشباب والمرأة في الوظائف المختلفة، وفق المنطلقات الشرعية والنظامية التي ترعاها القيادة الرشيدة.