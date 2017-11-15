الحريري : أنا بألف خير وعودتي إلى لبنان خلال يومين

غرّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أمس الثلاثاء، على حسابه على موقع «تويتر»، معلناً عودته للبنان خلال يومين، ومؤكداً أنه «بخير».

وجاء في تغريدة الحريري: «يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير».

وبتغريدته أمس، يعاود الحريري التواصل مع اللبنانيين عبر «تويتر»، داحضاً الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه، بسبب اختفائه لأيام بعد إعلانه استقالته احتجاجاً على تدخلات إيران وبعد كشف مخطط لاغتياله. كما يحدد الحريري في تغريدة مهلة لعودته إلى لبنان، بعد أن كان قد أعلن فقط، في مقابلة تلفزيونية الأحد، أنه ينوي العودة قريباً لبيروت.