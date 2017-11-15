غرّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أمس الثلاثاء، على حسابه على موقع «تويتر»، معلناً عودته للبنان خلال يومين، ومؤكداً أنه «بخير».
وجاء في تغريدة الحريري: «يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير».
وبتغريدته أمس، يعاود الحريري التواصل مع اللبنانيين عبر «تويتر»، داحضاً الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه، بسبب اختفائه لأيام بعد إعلانه استقالته احتجاجاً على تدخلات إيران وبعد كشف مخطط لاغتياله. كما يحدد الحريري في تغريدة مهلة لعودته إلى لبنان، بعد أن كان قد أعلن فقط، في مقابلة تلفزيونية الأحد، أنه ينوي العودة قريباً لبيروت.
الحريري : أنا بألف خير وعودتي إلى لبنان خلال يومين
غرّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أمس الثلاثاء، على حسابه على موقع «تويتر»، معلناً عودته للبنان خلال يومين، ومؤكداً أنه «بخير».
Logging In...
Profile cancel
Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
الأكثر مشاهدة في محليات
استفتاء
Loading ...
في أي وقت تقرر العوده هذا تقديره لكم ياسعادة الرئيس. ..وخصوصا بعد مقابلة البطريرك الماروني لسعادتكم و قد تحقق غبطته من اسباب استقالتكم ….
حيث أن غبطته قد صرح “بأنه يتفهم أسباب الاستقاله” وان ذلك التصريح يعتبر
غطاء ماروني صريح للاستقاله وتفهم لدوافعها …..
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه …. بأي صفه وزير خارجيتكم السيد جبران باسيل يعطي مهلة لرءيسه بالعودة ؟!… أليس سعد الحريري هو رئيس الوزراء وهو من يقرر ويوجه طاقم وزارته؟!…. يقول البعض أنه عندما قال وزير الخارجيه هذا التصريح وقرار السفر لباريس كان بعد الاستقاله وليس بتوجيه من رئيسه؟ !…. ومستغرب صياغة الأمر من مرؤس لرئيسه بقوله:
” يجب على الحريري أن يعود الى لبنان يوم الأحد” ؟!… إن قوله هذا كأنه توجيه اداري من مرؤس لرئيسه ؟!… متى يعود ومن يبقى من عائلته ومن يأتي معه
وكيف يقدم استقالته هل خطيا ام شفاهة ؟!…كل ذلك حق مطلق لرئيس مجلس الوزراء شخصيا ولا يحاسبه أحد عليه إلا الدستور فقط ….
والسيد الحريري حر في قراره يعود متى يريد ويترك عائلته في أي مكان يريد….
أما تصريحات السيد وزير الخارجيه عن رئيسه ليست نظاميه في علم السياسه
وعلم الاداره( أم السياسه )….ولا أن يحدد لرءيسه هل يقدم الاستقاله من الرياض أو بيروت أو باريس ؟!!…الا اذا كان…
يتبع2…..
ولا أن يحدد لرءيسه هل يقدم الاستقاله من الرياض أو بيروت أو باريس ؟!!…الا اذا كان السيد جبران باسيل اعتبر أن دوره كوزير
خارجيه متوقف…. ولذا تحدث بصفته ماروني مسيحي؟!….ولكن في هذه الحاله
فإن ممثل كل الموارنه اللبنانيين غبطة البطريرك بشاره قال: ” إنه يتفهم
دوافع استقالة الحريري ” … والسؤال المنطقي كيف اذا يناقض السيد جبران باسيل قناعات البطريرك بشاره الماروني وبأي صفه؟!…
الحقيقه ان استقالة السيد الحريري وضعت كل المسؤلين في لبنان في زاوية ضيقه …ويريد السيد الحريري ان يكون رءيسا لحكومة تقبل النءي بالنفس وليس
حكومة تعادي السعوديه او غيرهامن الدول العربيه … أو قبول استقالته لاختيار حكومه تعادي السعوديه وتقبل بتجاوزات حزب الله ؟!….
هذا بإختصار شديد وبوضوح معنى ومغزى الاستقالة …هذه مجرد وجهة نظر قاريء متابع للحاله اللبنانيه ….