تعليق قرار ربط شحن الشرائح بالهوية

وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بتعليق قرار الضوابط المنظمة للشرائح مسبقة الدفع، المتضمن عدم قبول إعادة شحن الشرائح إلا بعد إدخال رقم الهوية وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 26 صفر 1439هـ الموافق 15 نوفمبر 2017م .

وأوضحت الهيئة أن القرار سيمكن جميع مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع من شحنها دون إدخال رقم الهوية لما تضمنته الاجراءات المطبقة حالياً من معالجة لظاهرة انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية.

يذكر أن الهيئة، قد أصدرت قراراً بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية في تاريخ 12 /09/ 1433هـ، وذلك بهدف الحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.