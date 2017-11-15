الجوازات: تمنع نقل الكفالة لهذه المهنة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تمنع نقل كفالة المرافقين بين أفراد الأسرة الواحدة نم المقيمين، سواء كان الأب والأم أو غيرهما.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأربعاء، رداً على استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية نقل كفالة طفل مرافق للأب على والدته التي تحمل إقامة عمل بعد تسجيل حالة خروج نهائي لرب الأسرة “التعليمات لا تسمح بذلك”.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات بدأت تطبق قرار استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، اعتباراً من يوليو الماضي.