الجوازات: تمنع نقل الكفالة لهذه المهنة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تمنع نقل كفالة المرافقين بين أفراد الأسرة الواحدة نم المقيمين، سواء كان الأب والأم أو غيرهما.
وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأربعاء، رداً على استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية نقل كفالة طفل مرافق للأب على والدته التي تحمل إقامة عمل بعد تسجيل حالة خروج نهائي لرب الأسرة “التعليمات لا تسمح بذلك”.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات بدأت تطبق قرار استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، اعتباراً من يوليو الماضي.
الله يعز ويرفع شان كل مسلم في بلاده
برجاء اعادة النظر في موضوع فرض الرسوم حيث ان هذا الامر يسبب حمل وثقل كبير علي قلوبنا وكل الوافدين وانتم بلد الكرم والدين والسماحه فاناشدكم ان ترافوا باحوالنا وان تخففوا عنا هذا الحمل الكبير نحن ومعظم الوافدين .والله المستعان اولا واخيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سائق خاص اريد ان انقل كفالة إلى شركة
يا اخواني المواطن الاجنبي الي يكون راتبه 2000 ريال واولاده داخل المملكه ومستئجربيت كيف بيسوي مع القرار الجديد ولوكان راتبه 3000 برضه مايكفيه وشلون يسوي افيدونا ولكم جزيل الشكر والتقدير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نرجوا من الجوازات مراعاة ظروف الناس ودراسة اي قرار بتمعن قبل صدوره حتي لا يتضرر احد من المواطنين او المقيمين.
اتقوا دعوة المظلوم……
أمل من الدائره المعنية أن تكون تأشيرة المزارع لا تزيد
على الف ريال وان يعفى من الرسوم الإضافية حتى يكون لدينا محصول زراعي متوفر
وإن تصلح الأراضي الزراعيه وتتوفر الأشجار المثمره والسلام وجهة نظر
يعني تحطو راسكم برأس طفل
الله يسهل الأمور
حسبنا الله ونعم الوكيل