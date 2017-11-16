الحريري يقبل دعوة فرنسا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في الرياض، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المتواجد في المملكة، قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.
وقال الوزير: إنه أبلغ بموافقة الحريري على الذهاب إلى فرنسا، من دون أن يحدد موعداً لهذه الزيارة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا الأربعاء، الحريري، لزيارة فرنسا. وقال بيان نشره قصر الإليزيه إنه “بعد التحادث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني، دعا رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون سعد الحريري إلى فرنسا”.
وفي حين لم يحدد الوزير الفرنسي موعد الزيارة، قال مصدر مقرب من رئيس وزراء لبنان المستقيل إنه من المتوقع أن يغادر الحريري السعودية إلى فرنسا في غضون 48 ساعة، قبل أن يعود إلى بيروت ليقدم استقالته رسمياً.
وكان الحريري أعلن في الرابع من نوفمبر من الرياض استقالته، مهاجماً التدخلات الإيرانية في المنطقة، فضلاً عن تدخلات حزب الله في الدول العربية، ومعرباً عن خشيته على حياته من مخططات اغتيال قد تستهدفه.
كما عاد وأكد في مقابلة تلفزيونية في 12 نوفمبر أنه عائد إلى لبنان قريباً جداً، وقد كرر هذا الأمر في تغريدة له أمس الأربعاء، مطمئناً محبيه أنه بخير وعائد في القريب العاجل.
فرنسا دولة صديقه للسعوديه وللبنان ويهم الدولتين حماية السيد الحريري لانه ببساطه عن طريق السيد الحريري سيتم شراء السلاح من فرنسا للجيش اللبناني ولو خسرت فرنسا الحريري ستخسر حتما صفقة التسليح للجيش اللبناني ….
لذى اقول .يادولة الرئيس. …أعتقد اعتقادا جازما أن رءيس الجمهوريه انحاز تماما لحزب الله وإيران ….وأخشى ما أخشاه انه يريد إحضارك إلى لبنان بأي ثمن لإجبارك أن تقول: ان السعوديه جبرتني على الاستقاله وإني مازلت موافق على رءآسة الحكومه وانا مازلت رئيسها ؟!… وإذا أصبحت بين أيديهم سيجعلوك ان تقول مايريدوا وأن توقع على مايريدوا رغم قناعاتك…
لذا ليس من الحكمه أن تذهب إلى مجموعة مصرة على تبني حزب الله وسلاحه لقهر اكبر طاءفه في لبنان ؟!!!!!…..ومارس دورك كرءيس لكتلة المستقبل من أي مكان تريد واعد لبنان إلى عروبته ونزع سلاح حزب الله….ومارس دورك باسم جديد… اسم كتلة المستقبل الممثلة عمليا لاغلبية سكان لبنان …..
أما ذهابك الى باريس فإنه مناسب بشرط تعهد وخطاب من رئيس فرنسا انه لن يمنعك من الخروج والدخول إلى فرنسا في أي وقت تريد وتؤكد على الاستقاله من فرنسا والعودة للملكه أو البقاء في فرنسا اذا لم تمانع من ممارستك لحقك في مقاومة من يتدخل في لبنان …،حفظك الله يادولة الرئيس
ولكني أكرر مرة أخرى أن الإصرار على عودتك فخ لك…
يتبع2….
ولكني أكرر مرة أخرى أن الإصرار على عودتك فخ لك فتجنبه إلا إذا سمح لحزبكم حيازة سلاح مثل حزب الله عندئذ ليس هناك محاذير من العوده لوجود سلاح ورجال يحمونك من أزلام إيران …..