الداخلية: ضبط 70 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل

انطلق منذ قليل، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ومتحدثي الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل أسفرت عن ضبط 70 ألف مخالف خلال اليوم الأول لحملة وطن بلا مخالف، مشيراً إلى المهلة الخاصة للمخالفين امتدت لمدة 8 أشهر، وتم تمديد المهلة بناء على طلب بعض ممثلي السفارات.

وأضاف اللواء التركي، أن المخالفين المصريين ما زال أمامهم مدة 6 أشهر للمغادرة، مبينا أن أكثر من 700 ألف شخص استفادوا من مهلة المخالفين.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن 800 مفتش من وزارة العمل شاركوا في حملة وطن بلا مخالف، مؤكدا أن حملة وطن بلا مخالف ستكون شاملة.

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن العام العقيد سامي الشويرخ، أن النتائج الأولية للحملة التي انطلقت أمس كانت (إيجابية)، كاشفا عن ضبط أكثر من 70 ألف مخالف خلال يوم أمس في مختلف مناطق المملكة.

وأكد العقيد الشويرخ، أن تعاون المواطنين والمقيمين سيكون حجر الزاوية للأعمال الميدانية، مشددا على أن الحملة ستكون حملة شاملة.

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