مداولات
دراويش الإعلام الجديد
فوز المتعب
لسبب عائلي بحت ..أضفت سناب أحد المشاهير بتوصية من أختي (سامحها الله) ولسبب تأملي بحت نسيت غرضي من الإضافة بعد أسبوع من المتابعة “الغير شيّقة” ليوميات هذا الأخ الكريم، شخص غريب يتعمّد الظهور بمظهر رث رغم ميسوريّة حاله ويلوي لسانه قسرا بلهجة بدوية مكسّرة مطعّمة بألفاظ يتداولها العربان ما قبل توحيد المملكة على ما أظن حتى أني أشك أن تستطيع جدتي فهمها فضلا عن مجاراتها! أقصى مهاراته كيف تختار الخروف (الطيب) للعشاء، ومعظم حواراته مع متابعيه عن الطبخ والتيوس والحطب، وإن تجلى وانبرا للتاريخ بتر أطراف القصص وكسر أبيات القصائد وتناسى أسماء الأبطال!
ثم يأتي بعد هذا كله من يطلبه استشارة خاصة لإنقاذ حياته الزوجية أو تعديل سلوك ابنه المراهق أو غيره من أمور حياتية مصيرية حساسة قد يتوقف أمام حساسيتها أعتى المستشارين الأسريين والقانونيين برهة تردد قبل النطق بأي نصيحة أو استشارة خشية أن تزيد الأمور سوءا أو حتى تبقى كما هي دون أدنى تقدم للأفضل.
إن متابعة أمثال هذا الشخص لابد أن يكون لها مبرر، منها أن يكون الإنسان (المتابع) يفتقد الشكل البسيط لرجل البادية في هذا الزمن ويرى في أخينا مثال (ولو كان مشوهاً) لتلك الحقبة، أو متابعة من باب الفضول أو السخرية حتى لا أعلم .
ولكن طلب الاستشارة أمر محيّر لا أجد له أي سبب مقنع سوى أنهم (يطقطقون) عليه، بمعنى استحثاث هذا العقل (السبيّكة) بأسئلة عميقة واستشارات ضخمة ومهمة ومن ثم الاستمتاع بعرضه المسرحي المضحك وهو يوجه الأسر للأساليب المثلى في تربية الأبناء في أجواء الأدغال التي يعيشها، ونصائحه القيمة لحياة زوجية سعيدة تُبنى على ابتعاد الزوجين عن بعضها ما أمكن حتى (لا تضرب السلوك شوط)! حسب منطقه الجهبذ.
الرجل مذبذب فلا هو إلى قال الله وقال رسوله، ولا هو حتى إلى العادات والإرث المجتمعي المتعارف عليه. هو لا يكتفي بانتهاجه لقوانين مختلقة (من نسج دهائه) لحياة سابقة في أرضٍ ما، بل يسعى بكل جرأة لتسويق هذه القوانين بين ملايين المتابعين والذين أكاد أجزم بأن نصفهم على الأقل يؤمن بمصداقية هذا “الكركتر” كممثل لزمنٍ مضى وسفير لعصر ما قبل الطيبين بعقدين ونصف.
أكثر عبارة يرددها جمهور السوشل ميديا (لاتجعلوا من الحمقى مشاهير) ولكن مع احترامي الشديد بعض المشاهير امتهنوا الدروشة والتهريج لالتقاطكم ليتحولوا إلى أثرياء، وتتحولون أنتم إلى حمقى في سلسلة المتابعة وسلامتكم.
ربما احد ضرير عن رقي المجتمع واسميته ضرير لأن من البسة نظاره بيضاء يقتدي فية الجميع فهو من فئة المهمشين اجتماعيآ وفكريآ وآن من لدية المحتوى الفكري ويطرح في سنابه المحتوى الجيد يلامس كثير من الفئات العمريه والفكريه في مجتمع قدتسودة بعض الظروف في اي جانب من جوانب الحياة فاأطروحتة لهذا المواضيع قد ترتب له الكثير من امور حياته او يومياتة واذكر هنا فئة خاصه من يستخدم السناب بشكل يومي او يتأثر من هذه البرامج وللأسف السذج هم من يكون لهم المراتب الاولى في السناب (اذآ فمن اراد ان يكون مشهورآ فنرفع له قبعة النفاق الاجتماعي ليصل لمراتب نحن من رتبناه له )
مقال رائع في الصميم ومن معاناة بدأنا نرى أثرها على حياتنا ومجتمعاتنا من التأثر بأمثال هؤلاء في السوشل ميديا ولكن واحسرتاه على وقتٍ يمضي في متابعة هؤلاء ،،،،، !
وسائل التواصل سلاح ذو حدين في الفتره الاخيره تغيرت مفاهيمها
ممكن استخدامها في الأمور التي تفيد المجتمع،
وممكن استخدامها في إضرار البعض
واقتحام حياتهم الخاصة،ومنهم من اخذ دور المرشد الاجتماعي ومنهم من اخذ دور الطبيب لوصف العلاجات والادويه وهذه من ضمن المشاكل الخطيرة التي تسببها هذه الوسائل والتي تفشت للاسف بشكل ملحوض
ومن الممكن ان يكون جميع هذه الأسباب التي وردت في الاستطلاع وراء انتشار المهرجين كما سميتيهم للاسف
نرجع نقول (لاتحعلو من الحمقى مشاهير)فهل من مجيب
شكرا لك كاتبتنا الرائعة مقالتك لامست الجرح
فعلا كلام سليم اهنيك على اسلوبك الرائع في الطرح واختيار الموضوع
كلام سليم وشفافيه لا متناهيه فعلاً أصبح عالم السوشيالز ميديا تسويق حتى للعقول المجرده من المعقول .. لافض فوك أستاذه / فوز الاعلام رساله ذات هدف وليتهم يعلمون ..
إما أن نرتقي بهآ أو نتنحى جانبآ لمن هم أهلاً لهآ بآرك الله حرفكـ النير ّ ..
مقال جاء في وقته .. فهناك الكثير من المشاهير الذين هم من اقل الناس علما وادراكاً ولكن المتابع ( الامعة ) ان صح التعبير هو من اعطا لهؤلاء الحمقى حق الشهره التي صعدوا بها إلى قمة الثراء بسبب فكر المتلقي الذي يعد في الدرك الاسفل من الوعي .. وهذا هو اخر الزمان الذي اخبرنا به حبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم حينما قال ( سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة) ، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» .. ارجو من صاحب الشأن النظر لهؤلاء بعين الغضب وايقاف مثل هؤلاء التافهين عن العبث بحياتنا سواء كان العبث مادياً أو معنوياً ..
شكراً لك على هذا المقال الاكثر من رائع ولا فض فوكِ فقد قلت ما يدور في الخاطر يا نقية .. ابقي كالمطر أينما وقع نفع ..