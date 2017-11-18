الجبير: «حزب الله» إرهابي ولا سلام في لبنان إلا بنزع سلاحه

قال وزير الخارجية عادل الجبير، أمس الجمعة، إن حزب الله منظمة إرهابية ولن ينعم لبنان بالسلام إلا بنزع سلاحه.
وأوضح الجبير من مدريد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني قائلا: «يجب نزع سلاح حزب الله وأن يصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان».
وأضاف: «لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله». مردفا: «لا يمكن السماح لميليشيا حزب الله الإرهابية العمل خارج إطار القانون».
كما شدد على أن حزب الله هو الذي وضع العراقيل أمام سعد الحريري وارتهن النظام المصرفي لأنشطته الإرهابية. مؤكدا أن السعودية لطالما كانت داعمة للبنان واتفاق الطائف.
إلى ذلك، ثمن الجبيرالدور الإسباني في أزمات الشرق الأوسط.
وكان الجبير قد صرح في مؤتمر صحفي الخميس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن حزب الله أساس المشكلة في لبنان، لأنه اختطف النظام اللبناني، واستمراره في التدخلات في عدد من الدول العربية، سيؤزم الوضع في لبنان. وأضاف أن تلك الميليشيات سلاح في يد إيران، وذلك باعتراف أمين عام حزب الله نفسه.
كما لفت إلى أن حزب الله يهدد استقرار المنطقة ولبنان على حد سواء. وأضاف أنه يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن إيران تستخدم حزب الله لمد نفوذها في المنطقة وهز استقرارها. ولفت إلى أن مواصلة حزب الله لنهجه تعرض لبنان لمخاطر كبيرة.
صحيح كلام معالي وزير الخارجيه السعودي أن حزب الله إرهابي ولا سلام في لبنان الا بنزع سلاحه وانه يعرقل عمل الحكومة اللبنانيه …..ولذا كم تمنى الايرانيين الضغط أن يكون على حزب الله في سوريا وليس في لبنان….. لماذا ؟!….وذلك لاستثارة الروس لكي يدافعوا عنهم وعن حزب الله ؟!….ولكنهم عندما وجدوا أن كذبة حجز السعوديه للحريري انكشفت وغادر لباريس….. لم يجدوا حلا إلا إقناع الروس أن هذا العمل حرب موجهة لروسيا قبل ان تكون لايران ؟!….
ولذا يتوجب على الروس كما ترى ايران حماية حزب الله في لبنان لأنه يضحي من أجلكم أيها الروس في سوريا وعليكم حمايته ؟!….
طبعا قولي هذا مجرد سيناريو محتمل ان تقوم به إيران لإقناع روسيا وتوريطها في لبنان ؟!.. ….
ولذا لابد من لعب نفس الأسلوب والتكتيك وإقناع روسيا أننا لانريد طرد حزب الله أوالقضاء عليه ولكن نريد نزع سلاحه فقط وليكون حزبا مدنيا مثل بقية الأحزاب ولجعل لبنان ينآى بنفسه عن الصراعات ….أما إصراره أن يبقى مسلحا ويخدم مصالح إيران وان يكون ذلك بحمايتكم فإن ذلك توريط لكم مع الغرب ؟!!!…
كيف لو قامت أمريكا بإعادة كل السوريين المهجرين في تركيا ولبنان ووضعتهم في الأماكن المحرره وسلمتهم وسائل دفاع جوي وكونت منهم جيشا قويا ودعمتهم؟!…. والله سيخرجونكم حتى من طرطوس وحميميم ؟!…..لكن هل هذا…
يتبع2…..
كيف لو قامت أمريكا بإعادة كل السوريين المهجرين في تركيا ولبنان ووضعتهم في الأماكن المحرره وسلمتهم وسائل دفاع جوي وكونت منهم جيشا قويا ودعمتهم؟!…. والله سيخرجونكم حتى من طرطوس وحميميم ؟!…..لكن هل هذا غائب عن الأطلسي ؟!….وهل تصريح سفير روسيا في لبنان سيدفع الاطلسي لمثل هذا السيناريو ….. في رأيي مامن شك في ذلك …. الا اذا كان الغرب وروسيا سويا متفقين على العرب في الشام والعراق ؟!!…فإن التاريخ سيحل مثل هذا الاتفاق ولن يدوم شيئا في الدنيا دواما ابديا …..ومثلما ذهبت اتفاقية سايكس بيكو ستذهب اتفاقيه بوتين وترامب أن كانت الخطه هكذا …..ولكن التفكير الإنساني وحب البقاء جدير بتعديل سلوك القوى العظمى وان الحياة تستحق أن يبقى عليها الإنسان ويعمرها انشاءالله ….