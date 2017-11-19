المملكة: تصريحات خارجية ألمانيا لا تدعم استقرار المنطقة

قررت المملكة، أمس، دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، وتسليم سفير ألمانيا في الرياض مذكرة احتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم استقرار المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقا على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بوزير الخارجية اللبناني بأن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية.
وأضاف المصدر أن المملكـة تعتبر مثل هذه التصريحات العشوائية المبنيـة علـى معلومــات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقا في الحرب علـى الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقررت المملكة، وفقا لوكالة لأنباء السعودية، دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور كمـا أنها ستسلم سفير ألمانيـا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.
نحن نقدر لحظات الغضب والنطق غير الموزون خلالها ولكن عندما ينطق اول مسؤل ألماني في العلاقات الخارجيه ويصرح بتصريح غاضب غير دبلوماسي وفي اساءه واضحه لدولة
صديقه ؟!…لانجد له مايبرره وحتى لوكان غاضبا بسبب ضياع فرص تجاريه في الغاز القطري أو غيره من الصفقات ؟!….كل ذلك لايبرر صب جام غضبه على من قطع علاقاته مع قطر بسبب سلوكها العدائي مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي ؟!!…. وكان الأجدر بوزير الخارجيه الالماني أن يكون حيادي على الأقل إن لم يرد قول الحقيقه وتحديد من المخطئ ….ولم يرد البحث في ماذا فعلت قطر بجيرانها إلى درجة الانضمام في صف العدو الايراني الواضح لدول الخليج العربي ؟!….ويريدنا وزير خارجية ألمانيا ان نأخذ قطربالإحضان ؟!…. مع كل مؤامراتها ضد جيرانها؟!!!….حتى لانضيع فرص سعادته التجاريه؟!!!…
انظر مؤخرا ماذا قال وزير خارجية قطر عن إيران قال نصا ” انه يجب التعاون معها ؟!… ”
وهي تحيك المؤامرات لكل جيرانها وحتى البعيد مثل فرنسا انتقدت سلوك إيران العدائي. ..
أما قطر تقول يمكن التعاون معها مع انه يجب ان يقول وزير حكومة قطر انه يمكن استمرار العلاقات والتعاون الايراني مع حكومة قطر تحديدا وليس مع الشعب القطري أو مع الدول الخليجيه التي اعتدت عليها إيران بواسطة أدواتها القذره ؟!!!….
على كل حال حدث ماحدث ونحن بإنتظار اعتذار…
يتبع2….
على كل حال حدث ماحدث ونحن بإنتظار اعتذار يليق بدولة كبرى مثل ألمانيا لما حدث من
ممثل علاقاتها الخارجيه الذي واجبه مد الجسور بدلا من هدم الجسور بين بعضنا لاقدرالله …..