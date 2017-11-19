المملكة: تصريحات خارجية ألمانيا لا تدعم استقرار المنطقة

قررت المملكة، أمس، دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، وتسليم سفير ألمانيا في الرياض مذكرة احتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم استقرار المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقا على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بوزير الخارجية اللبناني بأن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر أن المملكـة تعتبر مثل هذه التصريحات العشوائية المبنيـة علـى معلومــات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقا في الحرب علـى الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقررت المملكة، وفقا لوكالة لأنباء السعودية، دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور كمـا أنها ستسلم سفير ألمانيـا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.