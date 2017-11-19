أطلقت وزارة العدل خدمة تفاعلية جديدة عبر تخصيص حساب “التواصل العدلي” MojCare لخدمة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ تستقبل من خلاله استفسارات المستفيدين بشكل مباشر، وذلك ضمن مسار الوزارة نحو تعزيز خدمات التواصل مع المستفيدين.
وتمكّن خدمة “التواصل العدلي” المستفيدين من التواصل المباشر والفعّال مع ممثلي وكالات وقطاعات الوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول جمـيع الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الوزارة بمختلف مرافقها.
وتأتي الخدمة إلى جانب حزمة من الخدمات لنقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم، حيث تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى “خدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة”، إضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.
وجرى تشكيل فريق “التواصل العدلي” من مختصين في قطاعات الوزارة من التنفيذ والشؤون القضائية والتوثيق وتقنية المعلومات والإعلام والاتصال وغيرها من التخصصات، في الوقت الذي مكّنت فيه الوزارة المستفيدين من تقييم خدمات المحاكم وكتابات العدل من خلال إطلاق مبادرة “قيّم” لقياس رضا المستفيد عبر رسائل نصيّة تضم نماذج تقييم تصل إلى هواتفهم.
اي حساب هذا كله كلام فقط لاغير انا مواطن ماني عارف اخذ لاحق ولا باطل من محكمة التنفيذ بجدة الدائرة التاسعة موقفين خدماتي من تاريخ ١٤٣٨/٣/١ برغم اني حاضر كل المواعيد المحدده والخصم لم يحضر ماني عارف ايش الاسباب وتم رفع منازعة واحالة سند الامر الي الادلة الجنائية لتاكد من صحة التوقيع في تاريخ ١٤٣٨/١١/٤ولحد الان الموضوع باقي متى ينتهي ماني عارف تم فصلي من العمل وسجني ومطالبتي ومهدد بسجن مرة ثانية والسبب محكمة التنفيذ والموظف في الدائرة ايش الهرجة ماني عارف فانا اطلب من معالي الوزير النظر في موضوعي وله كل الشكر والعرفان
اعطي كل ذي حق حقه لان انت المسؤال يا معالي الوزير