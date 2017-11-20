المملكة تطالب بوقفة حازمة في وجه تدخلات طهران

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أهمية الاستجابة السريعة للدول العربية لطلب المملكة عقد اجتماع استثنائي لمواجهة مخاطر التدخلات الإيرانية في شؤون بلداننا العربية وهو ما يُعرضها لمخاطر جسيمة لا تستهدفها فقط بل تستهدف أمن المنطقة بأسرها.
وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي بدأت مساء أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة «إن هذه الاستجابة تعكس وبشكل كبير استشعار دولنا للمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها أمن المنطقة واستقرارها كنتيجة حتمية للانتهاكات الصارخة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية لدول العربية في محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية لبث الفرقة بين شعوبنا وبين دولنا» .
وأضاف وزير الخارجية قائلًا: «إن الصاروخ الباليستي الغادر الذي تم إطلاقه على عاصمة بلادي يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة التي شهدت إطلاق 80 صاروخًا باليستيًا تحمل الهوية الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن تعرضت لها مختلف مدن المملكة، بل لم تراع قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة التي استهدفتها بثلاثة صواريخ بالستية في اعتداء سافر على المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم».
وأشار عادل الجبير إلى «أن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ البالستية».
ورأى معاليه «أن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان السافر ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها، ونحن جميعًا مطالبون بتحمل مسؤولياتنا القومية، وصيانة أمن واستقرار دولنا، للتصدي لهذه السياسات الإيرانية العدوانية تجاهنا».
وشدد الوزير الجبير على أن المملكة حاولت منذ انطلاق الثورة الإيرانية أن تتعامل مع إيران وفق مقتضيات مبدأ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، إلا أنه ومع الأسف الشديد ضربت إيران عرض الحائط بهذه الجهود، كما ضربت عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمبادئ والأخلاق الدولية، واستمرت في نهج الثورة القائمة على تصديرها وعدم احترام الحدود القومية للدول، وإثارة القلاقل والاضطرابات في العالم العربي، وآخرها استهداف أنبوب النفط في مملكة البحرين.
انا لاأريد أن أعلق على جامعة الدول العربيه وقراراتها التي كنت أتمنى أن تكون بمبادرة من هيكلها وإدارتها وليس بطلب من أحد أهم أعضاءها وهي السعوديه وبعد أن وصل إليها عدوان إيران وتدخلها بواسطة إداتها في اليمن ؟!!!….
ولن أتحدث عن هذه الأداة الايرانيه في اليمن التي تعتبر اقليه بين الشعب اليمني العظيم والذي عانى من ظلمها وتسلطها خلال مئات السنين ؟!!!….
وعن تسلطها على كامل الشعب اليمني…. ولن أتحدث عن تحرير الشعب اليمني العزيز من سطوة سلاح وسيطرة هذه الإقليه التي احتكرت الجيش والسلطة بين يدي هذه الإقليه الزيديه التي أساسا مؤسسيها ليسوا من اليمن حسب اعترافهم حيث يقولون في أدبياتهم انهم من بني هاشم ؟!!!…..
ويجب أن تحتكر السلطة والقيادة فيهم ولهم من منسوبي البطنين كما يصرون في أدبياتهم على ذلك لو آلت السلطة لهم ؟!!!…..
أما بقية الشعب اليمني يجب أن يجثوا تحت ركبهم ويقدموا لهم فروض الولاء والطاعه؟!!!….
وقد وجدوا مع الأسف من دعمهم من بعض ولا أقل كل أبناء قبيلتي بكيل وحاشد لمدهم بالقوه بأبنائها ومنهم السلال والغشمي والحمدي وصالح وجميعهم منتمين للمذهب الزيدي الذي بتبنيه سيطروا على بقية مكونات الشعب اليمني ؟!!…والحديث يطول عن هذه القصه ….
ولكن اقول يكفي فخرا للسعوديه انها خلصت الشعب اليمني من تسلط هذه الإقليه التي استعانت بإيران لتبقى…
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ولكن اقول يكفي فخرا للسعوديه انها خلصت الشعب اليمني من تسلط هذه الإقليه التي استعانت بإيران لتبقى ؟!!…
وقد تكون الآن جيش يمني قوي بدعم السعوديه …. و جنوده من كل الشعب اليمني وحتى من بكيل وحاشد…. ولم تهمل أو تقصى هذه القبيله العريقه بل إن مركز مساعد رءيس الجمهوريه ينتمي إلى قبيلة بكيل وحاشد لأنها إحدى قباءل اليمن التي لايمكن هضم حقها في المشاركه مثل ماكان يمارس سابقا؟!!!…. وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل وبدور التحالف العربي وعلى رأس هذا التحالف السعوديه بقرار سلمان – يحفظه الله – وبقرار الحزم والعزم الذي ميز قراراته ….والذي جعل البعض مع الأسف تحت وطأة الغيره يتمنى إلا ينجح هذا الدور لبلادنا وهم معروفين من هم ؟! (واللي على رأسه بطحا يحسس عليها )!!!.. كما يقول المثل الشعبي ….لأن البعض ينظربنظرة ضيقه ولايستوعب أن تكون المملكه قائدة للعالم العربي..، ومنهم حزب الشيطان الذي أخذ يتباكى على اليمن ويحلل قتل السوريين وتهجيرهم ؟!!!… صحيح (الذين يختشوا ماتوا ) كما يقول المثل الشعبي ؟!….
ولذا اقول كمواطن مخلص لبلادي وقيادتي ……أتمنى أ ن تخصص رؤيا أخرى واضحه تسمى ( رؤيا 2040)….لتعمل على جعل سكان قباءلنا على وجه الخصوص مائة مليون مواطن بالزواجات الجماعيه في داخل جزيرتنا الموحده بفضل الله ثم بفضل الموحد العظيم وأبناءه…
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ولذا اقول كمواطن مخلص لبلادي وقيادتي ……أتمنى أ ن تخصص رؤيا أخرى واضحه تسمى
( رؤيا 2040)….لتعمل على جعل سكان قباءلنا على وجه الخصوص مائة مليون مواطن بالزواجات الجماعيه في داخل جزيرتنا الموحده بفضل الله ثم بفضل الموحد العظيم وأبناءه العظام عندئذ سنجعل صوتنا مرتفعا وسنقول نحن قادة العرب… ونحن أصل العرب …ونحن معدن العرب… ومن لايعجبه يشرب من البحر ؟!!!..،
ونحن جيش العرب بدون منة ولكن لأن هذا قدرنا ولأن قيادتنا قيادة الحزم والعزم نطالب ونتمنى ذلك ….
ولكن أعود لقائد مليشيا حزب الله نصر الشيطان الذي افتخر بانتمائهم لإيران ومجد ودبج آيات الشكر والتقدير للحرس الثوري الإيراني وممثله سليماني ونصا ذكر كل المليشيات الطاءفيه التي قتلت وهجرت الشعب السوري وبكل فخر ينسب اشتراكه معهم ؟!….
بل ويريد أن ينسب هذا الفخر الطاءفي للشعب اللبناني بأكمله ؟!!!…،والإصرار على صبغ الشعب اللبناني بكل هذا الفخر الفارسي الذي صرحت عنه إيران انها تسيطر على 4 عواصم عربيه منها لبنان ؟!!!….طبعا منها لبنان بوجود مليشيا حزب الله ولا فخر واعترافها الصريح أن كل قوته من إيران ؟!!!…
والسؤال الآن هل الشعب اللبناني يصادق على أقوالك؟!….هل يدار لبنان من قبل ولي الفقيه ؟!!!… نحن نريد أن تسمع ذلك عندما يعود الحريري
– انشاءالله – ونريد أن نسمع توعده للرد على الحريري الذي…
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نحن نريد أن تسمع ذلك عندما يعود الحريري
– انشاءالله – ونريد أن نسمع توعده للرد على الحريري الذي قال وأكد على عدم التدخل في شؤن الآخرين وعدم تدخل إيران ودعمها لأحد مكونات لبنان ليكون مليشيا متميزه لوحدها بحمل السلاح لفرض وجهة النظر الايرانيه ؟!!….وأخذ نصر الشيطان يصخر من الجامعه العربيه لعدم تدخلها في اليمن ؟!…
وأنا في هذه المفرده اقول ….معه حق؟…. لماذا سمحت الجامعه العربيه لسيطرة حزب لايمثل سوى5%من الشعب اليمني ليسيطرعلى جيش اليمن وحكومة اليمن وشعب اليمن وفكر وعروبة اليمن ويجير ها لصالح إيران فقط لدعمه ليعود متسلطا على غالبية الشعب اليمني ؟!…
لاتنكر يانصر الشيطان ….ما حققته السعوديه ومعها التحالف من تخليص لليمن من تسلط هذه الإقليه التي جلبت القتل والأمراض لليمن
واليمنيين ؟!… لقد أسس التحالف جيشا قويا مكونا من كل اليمنيين ولقد دعم التحالف الحكومة الشرعيه …،
وأخيرا اقول لايوجد أحدا يحق له أن يزاود على الشعب اليمني وهو من يحق له أن يقول ماذا حدث في اليمن وماذا تغير فيه بعد تدخل
التحالف ؟!….ونريد سماع صوت الشعب اليمني عن كل ذلك والتي لم ينصفها الإعلام بالظهور وبإسماع صوتها للعالم وسماع قولها عن مساعدات السعودية لها على وجه الخصوص ….كل أنواع المساعدات نريد أن نسمعها من اليمنيين أنفسهم ….أتمنى أن ينتبه إلى ذلك…
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ونريد سماع صوت الشعب اليمني عن كل ذلك والتي لم ينصفها الإعلام بالظهور وبإسماع صوتها للعالم وسماع قولها عن مساعدات السعودية لها على وجه الخصوص ….كل أنواع المساعدات نريد أن نسمعها من اليمنيين أنفسهم ….أتمنى أن ينتبه إلى ذلك المسؤلين عن الاعلام وإظهار صوت الحكومة الشرعيه بكل قوه ووضوح للرد على تخريفات وتخرصات حزب الشيطان ؟!!!…وعلى الإعلام الخاص بالحكومة اليمنيه الشرعيه أن يرفع صوته ويرد على المرجفون في الجزيره وعلى أدوات إيران جميعها من أي منصة اعلاميه دوليه موجهة للعالم العربي أو تخدم إيران في المنطقه ؟!……وقناة الجزيره اولها مع الأسف ….