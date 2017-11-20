فريق طبي ينجح في استئصال ورم ليفي لمريض بالقريات

أنهى فريق طبي في مستشفى القريات العام معاناة مريضة بعد استئصال ورم ليفي في الحوض بقياس 17 إلى 20 سم.

وكانت المريضة تشكو من آلام متكررة ونزيف لمدة سنتين، وبعد عمل الإجراءات الطبية اللازمة قام الفريق الطبي بإجراء العملية، حيث تم استئصال الورم بنجاح، وخرجت المريضة بعد العملية بيوم واحد وهي الآن بصحة جيدة.

وتتوفر حالياً بمستشفى القريات العام الإمكانات لعلاج الأمراض النسائية المتقدمة من غرف عمليات وتجهيزات بما في ذلك الأجهزة اللازمة لعمليات المناظير والكوادر المدربة لإجراء مثل هذه العمليات.