أمير مكة يستقل أولي رحلات قطار الحرمين

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الدمامالشرق

انطلقت، صباح اليوم، أول رحلة لقطار الحرمين بين مكة وجدة، وعلى متنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ونائب أمير مكة الأمير عبدالله بن بندر، يرافقهم وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وعددٌ من المسؤولين.

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وانطلقت الرحلة من محطة السليمانية بجدة وصولاً إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة، ومن ثم إلى ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة لمباشرة الأعمال اليومية.

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وسيشهد قطار الحرمين انطلاقته التجارية خلال عام 2018م، بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية

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