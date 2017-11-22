القبض والتحقيق صلاحية مفتوحة لملاحقة الفاسدين في جدة

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز.

وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء، مشيراً إلى أن عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يُمَثّل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة العربية السعودية، يقوم بدوره باستقلال تام عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين.

وتابع النائب العام توجيهه بأن يكون الفرع على صلة مباشرة به أولاً بأول للإحاطة بنتائج أعماله في هذا الشأن، مشدداً على أن النيابة العامة تمثل إحدى ركائز الأمن العدلي المستقل، الذي يحظى بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في محافظة جدة، أمس، على إثر اشتداد الحالة المطرية التي تشهدها المناطق الغربية من المملكة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق بعض الشوارع، ومقرات جهات حكومية جراء السيول.

فيما توجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة لمتابع الحالة المطرية والتأكد من توفر الالتزامات كافة وتوجيه كافة القطاعات الأمنية المكلفة في حال وقوع أي حالات احتباس أو غرق بسبب الأمطار، التي تلقى بعضها الدفاع المدني وقام بمباشرتها.

و حذر الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الأمطار حتى مساء الأربعاء، فيما تم إغلاق عدد من الأنفاق بعد تجمع مياه الأمطار فيها وتم التحذير من سلوك بعض من الطرق السريعة.

وشهدت جدة منذ ساعات فجر أمس أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الشمالية والغربية منها.

فيما حذر الدفاع المدني من أن الأمطار مصحوبة بالبرد وغزيرة.