بِّر المزروعية يكرم 46 طالبة متفوقة

كرَّم مركز المزروعية التابع لجمعية البر بالاحساء أمس 46 طالبة متفوقة من بنات الأسر المستفيدة من المركز، بحضور مشرفة القسم النسائي بالمركز سامية بوسعد ومديرة إدارة الإشراف التربوي جوهرة القحطاني ووكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفات بجامعة الملك فيصل الدكتورة نزيهة المغلوث.

وأوضح مدير مركز المزروعية عيسى بن عبدالعزيز التيسان بان إدارة المركز ممثلة في القسم النسائي بمتابعة مشرفة القسم سامية بوسعد تحرص سنويا على تكريم المتفوقات من طالبات الأسر المسجلة بالمركز من أجل تحفيزهن ومواصلة دراستهن والنجاح بتفوق وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية في إدارة التعليم بالاحساء.

وأضاف التيسان بان حفل (سفيرات التفوق) الذي أقيم بأحد قاعات المناسبات بالاحساء برعاية مديرة إدارة الاشراف التربوي جوهرة القحطاني وبحضور أمهات المتفوقات بدء بمسيرة للمتفوقات شارك فيها 46 طالبة متفوقة.