تشهد مباراة النصر والاتحاد، مساء اليوم «الخميس»على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز )، لمسة وفاء تجاه أسد الحراسة السعودية، سالم مروان، الذي يرقد حاليا في المستشفى، حيث يعاني المرض.
وتسابق نجوم نادي النصر على شراء تذاكر المباراة، بعد توجيه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بتخصيص دخل مباراة كاملاً لصالح سالم مروان، على أن تتكفل الهيئة بتعويض الناديين عن قيمة الدخل.
ويعد سالم مروان من أبرز من أنجبتهم الكرة السعودية، وله أثر بارز على المنتخب السعودي وناديه النصر خلال عشرين عاماً قضاها في خدمتهم وأسهم في هذه الفترة في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية.
ومن أبرز المواقف التي يتذكرها الجمهور النصراوي لسالم مراون، وقفته الشهيرة كالأسد أمام الاتحاد وصد ضربتي جزاء مما جعلت النصر يلعب نهائي كأس الملك 1410هـ أمام التعاون وفاز النصر 0/1.
وحقق مروان مع النصر، بطولة الدوري السعودي، 3 مرات، بالإضافة إلى نفس العدد من الألقاب في بطولة الكأس.
ومع المنتخب السعودي أسهم بشكل كبير في تحقيق الأخضر لفضية الألعاب الآسيوية في سيئول عام 1987م حيث تألق أمام اللاعبين الكبار من نجوم المنتخب العراقي والكويتي، ليصل المنتخب للنهائي بعد تصديه لركلات الترجيح أمام الكويت والعراق.
وأصيب مروان بشلل رباعي، أنهى مسيرته الرياضية؛ إثر حادث سير مروري، بعد أن تعرض لحادث انقلاب أثناء عودته من مكة المكرمة، وكان يرافقه لاعب نادي النصر لكرة اليد محمد بشير حيث انفجر الإطار الأمامي وانقلبت سيارته فأصيب بشلل ومكث في مستشفى العزل بالطائف أكثر من عشر سنوات ثم انتقل لمستشفى النقاهة بالرياض.
ليلة وفاء لـ «أسد» الحراسة السعودية
تشهد مباراة النصر والاتحاد، مساء اليوم «الخميس»على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز )، لمسة وفاء تجاه أسد الحراسة السعودية، سالم مروان، الذي يرقد حاليا في المستشفى، حيث يعاني المرض.
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مبروك التركى وسالم مروان هما من نجوم الكرة الذين حفظوا مكانتهم ونجوميتهم فى الذاكرة والعقول والأذهان ، ولا اغرب من ان يصل الى النجومية والبروز من يشغل مركز حراسة المرمى ، اخر موقع فى طاقم الفريق ولا يتسنى له احراز الأهداف وتحقيق الانتصار، كان مبروك التركى هو المسيطر لمركز الحراسة وظهر سالم مروان ليبحث لة مكانة ويزاحم الحارس الاول للنصر، واستطاع سالم مروان ان يتحمل المسءوليةً والامانة بكل جدارة واقتدار ، كان من الغريب ان يتحول النصر الى اقطاب من النجوم، فمع وجود ماجد عبداللة كيف يمكن لحارس المرمى ان يجد مكانة للبروز، من المءولم ان يكون منتهى ما يمكن ان يقدم لمساعدة اللاعب الا عبر دخل مباراة ودية، وماذا يمكن ان يبلغ دخل المباراة، كم هو مؤلم ان تكون هذه نهاية من ادخل البهجة والسرور الى قلوب الملايين، وادخل الحسرة والالم الى الآخرين، هذا هو وقت إظهار الانسانية والتعاطف والرحمة الذى يجب ان يصل الى كل محتاج، والا يكون الحدث مثالا للتنكر لمن بذلوا ثمرة جهدهم وخلاصة شبابهم لادخال السرور الى قلوب الملايين