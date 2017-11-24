حضر النصر.. فاختفى الاتحاد في «الملز»

واصل النصر تفوقه على نظيره الاتحاد، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف، حمل توقيع المغربي محمد فوزير، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفشل الاتحاد في إيقاف تفوق النصر في السنوات الأخيرة، حيث لم ينجح العميد في تحقيق الفوز على العالمي للمرة العاشرة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية لصالح نادي النصر، حيث سيطر لاعبوه على أغلب فترات اللقاء، وسنحت لهم عدة فرصة تهديفية محققة، إلا أنهم أخفقوا في إسكانها شباك، واكتفوا بتسجل هدف واحد، جاء بإمضاء المغربي محمد فوزير بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي ليوناردو بيريرا العائدة من العارضة ليكملها برأسه في شباك الحارس عساف القرني، في المقابل اعتمد لاعبوه الاتحاد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى النصر خاصة في شوط المباراة الثاني، ولكنهم لم يتمكنوا من تعديل النتيجة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 19 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 13 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، قسا الفيحاء على الشباب بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وافتتح روني فرنانديز التسجيل للفيحاء في الدقيقة 32، و أضاف حسن معاذ الهدف الثاني في الدقيقة 47 ، قبل أن يقلص ناصر الشمراني النتيجة للشباب في الدقيقة 49، وحسم ألكساندروس تزيوليس المباراة لصالح الفيحاء بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تراجع الشباب للمركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الرائد وضيفه أحد، في لقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم الرائد أولاً بهدف عبر صقر عطيف في الدقيقة 33، عدل سالك أحمد لاعب أحد النتيجة لفريقه عند الدقيقة 54، ليعود إسماعيل بانجورا ويتقدم للرائد مجدداً بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 59، غير أن محمد سيد الضؤ أدرك التعادل مرة أخرى لفريق أحد في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أحد إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، بفارق ثلاث عن الرائد، متذيل الترتيب.