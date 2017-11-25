مقتل 167 انقلابي في جبهات القتال اليمنية

أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل 167 من مسلحي مليشيا الانقلاب خلال مواجهات عنيفة شهدتها 7 محافظات يمنية، الاسبوع الماضي.

وأشار موقع “سبتمبرنت” التابع للجيش، أن من بين القتلى 6 من القيادات الميدانية للحوثيين قتلوا في المعارك والغارات بمختلف الجبهات.

وأشار التقرير أن محافظة البيضاء احتلت المركز الثاني في حصيلة قتلى الحوثيين بعد صنعاء، حيث قتل فيها 39، تليها مديرية ميدي بـ 24 قتيلاً.