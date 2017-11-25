مقتل 167 انقلابي في جبهات القتال اليمنية

أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل 167 من مسلحي مليشيا الانقلاب خلال مواجهات عنيفة شهدتها 7 محافظات يمنية، الاسبوع الماضي.
وأشار موقع “سبتمبرنت” التابع للجيش، أن من بين القتلى 6 من القيادات الميدانية للحوثيين قتلوا في المعارك والغارات بمختلف الجبهات.
وأشار التقرير أن محافظة البيضاء احتلت المركز الثاني في حصيلة قتلى الحوثيين بعد صنعاء، حيث قتل فيها 39، تليها مديرية ميدي بـ 24 قتيلاً.
هناك تضليل إعلامي تمارسه قناة الجزيره في برامجها مع متداخليها وعند عرضها للقضية اليمنيه بكل تحيز وبدون حياد وبطريقة تقول ان السبب في ذلك السعوديه فقط ؟!!!….مع ان هذه الصور مع الأسف مكرره تنشرها الجزيره الفضائية للتحريض مع أنها للشعب اليمني المعتدى عليه من قبل المليشيات الحوثية الزيدية ؟!….
اقول الزيديه -مع الأسف – لأن الصور التي تنشرها هذه الفضائيه هي لسكان الصنادق في الحديدة وميدي ولأسر عمال ميناء الحديدة ولسكان تعز وجميعهم من الضحايا لهذه الإقلية التي تسيطر على العاصمة…والعجيب في الأمر أن المليشيات الحوثية الزيدية تتاجر بصور ضحاياها في اليمن على منصة قناة الجزيرة ؟!….وهذا يتطلب من وزير حقوق الإنسان والمدعي العام اليمني أن يحدد هذه الصور التي يتاجر فيها الحوثيون أو الإقلية الزيدية المتحكمة في ميناء صنعاء والحديدة ؟!!!….وتنشرها مكررة على منصة قناة الجزيرة الفضائية ويجب توضيح أن هذه الصورالمأساوية للمرضى وللمجاعات انها في الحقيقةهي للإقليه الانقلابية و لضحاياها من الاغلبية اليمنية؟!!!…
المطلوب أعلام قوي للحكومة الشرعية،وأعتقد أن الإعلام اليمني الرسمي مقصر في توضيح المأساة اليمنية ومن المسبب لها ؟!….
انا لاأريد أن أقول أن وزير الإعلام اليمني متعاطف لاقدر الله مع الإقلية المسيطرة على اليمن لأنه ينتمي لنفس القبيلة والمذهب ؟!…ولكن اقول هناك تقصير ملموس في الإعلام اليمني أما إن كان مقصودا…
مع تحياتي ….
هذا التعليق أعلاه الذي في الساعه 6:27 ص تم تصحيحه في التعليق أدناه 6:33ص
لذا أرجو التكرم من إدارة التعليقات اعتماد التعليق الأخير المصحح….
مع تحياتي وتقديري لجهودكم في إظهار أفضل التعليقات وأكثرها صحة لغويه…
يتبع2…..
ولكن اقول هناك تقصير ملموس في الإعلام اليمني أما إن كان مقصودا أو بدون قصد النتيجه واحده تحتاج الحكومه الشرعيه تصحيح هذه الصوره …
انا اقول ذلك كمواطن خليجي أشعر بالاسى من القصور الإعلامي الذي يجب تداركه عاجلا وعدم ترك الساحه الاعلاميه لاعداء اليمن وأعداء بلادنا
لأن الصوره الحاليه مع الأسف تقول كأن كل ذلك بسبب السعوديه كما تدعي المكينة الاعلاميه في قناة الجزيره ؟!!!…