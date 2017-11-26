المملكة ترحّب باتفاق المعارضة السورية

طباعة ٢ تعليقات

1041639.jpg

الرياضواس

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض.
وأفاد المصدر أن نجاح المعارضة السورية في توحيد موقفها بجميع مكوناتها ومنصاتها وتأسيس هيئة تفاوضية تمثل الجميع، من شأنه تعزيز موقف المعارضة في المفاوضات ويسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.
واختتم المصدر تصريحه بتهنئة الهيئة وأعضائها والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.

الرياض  |  واس

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك