المملكة ترحّب باتفاق المعارضة السورية

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض.
وأفاد المصدر أن نجاح المعارضة السورية في توحيد موقفها بجميع مكوناتها ومنصاتها وتأسيس هيئة تفاوضية تمثل الجميع، من شأنه تعزيز موقف المعارضة في المفاوضات ويسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.
واختتم المصدر تصريحه بتهنئة الهيئة وأعضائها والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.
وقد ذهب جميع اعضاء المعارضه إلى جنيف 8 ماعدا مندوب النظام ؟!!!…،
وانا اعتقد انه لاضرورة لحضورمندوب الاسد وهو أساسا غير مقبول في التنظيم الجديد
لسوريا ؟!….وهناك من يمثل حكومة الاسد وهم ممثلي منصة القاهره وموسكو وحضور ممثلي منصة موسكو والقاهرة يعني حضور مندوب الاسد ومن يدعمه من السكان من الإقليه الساحلية لسوريا ؟!!!…. ويعني أيضا تمثيل لكل سكان الساحل طرطوس واللاذقية ومن يدعمهم ….وتفسير عدم حضورمندوب حكومة الاسد انه لايريد التوقيع على إقرار بالهزيمة ؟!…
وكذلك يمنعه حزب الله وإيران ؟!!!…. ولذلك إثارة موضوع ابتعاد لبنان عن دعم الاسد وكذلك نزع سلاح حزب الله سيبعدلبنان عن دعمه لايران بدون شك …و يعني أنه يجب ان توجه ضربه قاصمةلحزب الله وإيران من الدول الاسلاميه ولكل من سيحمي الاسد …..
ولكن تبقى مشكلة واحده حقيقيه ….وهي الوجود الروسي…ولذا يجب اقناع روسيا بتصحيح الاتفاق حول تأجير القاعدة لروسيا بحيث يجب ان يكون التأجير من اهل سوريا الاصليين …. وتصديق وموافقة البرلمان السوري على هذا التأجير بشرط ان تبتعد روسيا عن الاسد وتقترب للسوريين وغالبيتهم وبرلمانهم لذي يمثل الاغلبية الحقيقيه لسكان سوريا…
اما ترك ايران وحزب الله يحمون الاسد وترك الاسد يرمي نفسه في أحضان روسيا ؟!!!….فإن ذلك اعتبره غفلة سياسيه ؟!!!….
وعلى السيد نصر الحريري أن يرسل أحد مساعديه بأقصى سرعه إلى…
يتبع2….
وعلى السيد نصر الحريري أن يرسل أحد مساعديه بأقصى سرعه إلى موسكو لمقابلة السيد بوتين ليقول له ابتعد عن حماية إيران وحزب الله ونحن سنعترف بوجودك وسنوفق على تأجيرك قاعدة حميميم لمدة 100 عام مقابل حماية سوريا كاملة بكل مدنها وسكانها من أي اعتداء خارجي وبدون مقابل مادي ولكن بمقابل معنوي حماية سوريا لمدة العقد كامله ….وأعتقد أنه على الفور يجب اتخاذ هذه الخطوه إلا إذا تعهدت الولايات المتحده بإخراج إيران وحزب الله وكل المليشيات الطاءفيه من سوريا ودعم السوريين بالعودة لوطنهم وتزويدهم بالسلاح اللازم ….وبدون هذا تعتبر سوريا
مستعمره وحينئذ سيكون قدر شعبها المقاومه حتى الاستقلال ….ونتمنى التوفيق للشعب السوري العزيز ….