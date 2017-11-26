المملكة ترحّب باتفاق المعارضة السورية

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض.

وأفاد المصدر أن نجاح المعارضة السورية في توحيد موقفها بجميع مكوناتها ومنصاتها وتأسيس هيئة تفاوضية تمثل الجميع، من شأنه تعزيز موقف المعارضة في المفاوضات ويسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.

واختتم المصدر تصريحه بتهنئة الهيئة وأعضائها والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.