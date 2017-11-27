ضبطت الأجهزة الأمنية في حائل، مواطنين في العقد الثالث من العمر قاموا بإحراق جهاز الرصد الآلي للسرعة “ساهر” الواقع على طريق جبة شمال حائل.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري لـ “الشرق”؛ أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً صباح الجمعة الماضية من مواطنين، يفيد بتعرض جهاز الرصد الآلي للسرعة على طريق (حائل – جبة) للإحراق من قبل شخصين.

وقال الرائد سامي الشمري، أنه جرى على الفور اتخاذ إجراءات البحث والاستدلال والمتابعة الميدانية، حيث أسفر ذلك عن ضبط المتورطين في هذه الجريمة، واتضح أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وأضاف الشمري: تم إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة. مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تتوانى في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة والخاصة وتقديمه للعدالة.