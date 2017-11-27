أعلن الديوان الملكي، اليوم الأثنين، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان في بيان، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 10 / 3 / 1439هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
رحم الله الفقيدة و تغمدها برحمته
و عزائي للأسرة الحاكمة و لبنيها و بناتها و خاصة أخي سمو الأمير سعود بن سعد
الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته
الله يرحمها ويسكنهاجنات النعيم نسأل الله لها الجنة يارب