أعلن الديوان الملكي، اليوم الأثنين، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 10 / 3 / 1439هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .