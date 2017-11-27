يقدم هاتف هواوي “مايت 10 برو” مزايا عديدة تسهل الاستخدام اليومي، سواء للترفيه أو للعمل، في تصميم جميل.

ويتميز الهاتف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة الاستخدام بشكل كبير وجعل المستخدم يركز على ما يرغب القيام به عوضا عن التفاصيل التقنية حول كيفية القيام بذلك.

ونذكر فيما يلي مجموعة من المزايا والأسباب التي تدفعك لاقتناء هاتف هواي “مايت 10 برو” الأكثر ذكاء.

السبب الأول هو الميزة الرئيسية في الهاتف: تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يعتبر هاتف “مايت 10 برو” أول هاتف في العالم يقدم وحدة معالجة عصبية Neural Processing Unit NPU متخصصة داخل معالج “كيرين 970″ Kirin 970 الجديد.

وستقدم الوحدة تجارب أفضل للمستخدمين في تطوير سرعة الاستخدام وزيادة عمر البطارية وتعلم آلية تفاعل المستخدم مع الهاتف، بالإضافة إلى قدرته على التعرف على صوت المستخدم وتعديل درجة ارتفاع الميكروفون عند تحدثه مع الآخرين لجعل صوته يصل بشكل أكثر وضوحا إن كان مضطرا للكلام بهدوء في قاعات الاجتماعات، أو إن كان في منطقة مليئة بالضجيج.

ويستخدم الهاتف عدسات من شركة “لايكا” Leica الألمانية التي طورت نظم عدسات بجودة عالية جدا ترفع من جودة الصور الملتقطة، ونتيجةً لتعاون هواوي مع شريكها طويل الأمد، شركة لايكا، تم تزويد هواتف هواوي Mate 10 وهواوي Mate 10 Pro بكاميرا مزدوجة جديدة من لايكا مع عدسات SUMMILUX-H.

واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته هواتف هواوي P10 وهواوي Mate 9، قامت هواوي ولايكا بتصميم كاميرا مزدوجة جديدة تستخدم تكنولوجيا التصوير الأكثر تطوراً لإنتاج صور فنية وفق نمط لايكا المميز.

وزودت الأجهزة بمستشعر ثلاثي الألوان بدقة 12 ميجا بكسل ومستشعر أحادي الألوان بدقة 20 ميجا بكسل مع تقنية التثبيت البصري للصورة OIS.

ومع تميز كلا العدستين بفتحة عدسة بقياس f/1.6 هي الأكبر في العالم بالنسبة للهواتف الذكية، يمكن لهواتف سلسلة Mate الجديدة زيادة سطوع الصور ذات الضوء الخافت. وتعتبر فتحة العدسة الكبيرة مثاليةً بشكل خاص للتصوير الليلي والصور التي لا تتطلب إضاءة اصطناعية أو تعرضاً طويلاً للضوء.

وتلتقط الكاميرا صوراً بتأثير بوكيه Bokeh مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستوىً أعلى من الانتقال التفصيلي بين الخلفية ونقاط التركيز.

وتعاون خبراء هواوي ولايكا لتحسين معالج إشارة الصورة ISP الذي طورته هواوي من أجل توفير تجربة تصوير أكثر ذكاءً.

ويعتمد معالج إشارة الصورة المزدوج الجديد على قدرات الحوسبة المحمولة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها معالج كيرين 970، الأمر الذي يجعل كاميرات سلسلة هواتف Mate الجديدة قادرةً على العثور على الأجسام والمشاهد في الوقت الحقيقي ومتابعتها.

ويمكن لخاصية التعرف على المشهد والأشياء في الوقت الحقيقي المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هواتف هواوي Mate 10 وهواوي Mate 10 Pro مع خاصية الإعدادات التلقائية في الوقت الحقيقي، التعرف على مختلف أنواع المشاهد والأجسام كالصور الشخصية والأجسام المتحركة والأطعمة والمناظر الطبيعية وغيرها.

وتسهّل مسألة تحديد الأجسام قيام الجهاز بضبط أفضل الإعدادات عند التقاط الصور. وبمجرد أن يتم تحديد الخلفية، تقوم الكاميرا المزدوجة الجديدة من لايكا بضبط اللون والتباين والسطوع والتعرض الضوئي بصورة تلقائية لإنتاج أفضل صورة ممكنة.

وتقدم أجهزة سلسلة Mate قدرات تصوير مستمرة zero-lag بفضل نظام التقريب الرقمي القوي والقائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يتضمن التركيز الليزري وتركيز العمق وتركيز التباين.

وتزيد الخاصية من سرعة عملية التركيز لتصل إلى 900 ميلي ثانية لتحسين جودة اللقطات بصورة كبيرة.

وجنباً إلى جنب مع خاصية التعرف على المشهد والأجسام في الوقت الحقيقي المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من هواوي، تقوم سلسلة هواتف Mate الجديدة باختيار أفضل وأسرع أوضاع التركيز من أجل تقديم أداء سريع ومتسق.

ويقوم نظام التقريب الرقمي المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ذو مدى التقريب البالغ 6-10× بتقريب الأجسام البعيدة إلى تركيز أكثر وضوحاً من أجل المساعدة على التقاط كم أكبر من التفاصيل.

ويقدم الهاتف تجربة مريحة للعمل، وخصوصا أنه يمكن وصله بأي تلفزيون أو شاشة خارجية من خلال وصلة واحدة تتصل بالهاتف من جهة وبالتلفزيون من جهة ثانية لعرض الصورة على التلفزيون، دون الحاجة لاستخدام أي جهاز إضافي وسيط.

وسيتحول الهاتف الطريقة إلى كومبيوتر محمول يمكن التفاعل مع الملفات المخزنة داخله والتطبيقات الموجودة فيه بكل سهولة، مع إمكانية ربط فأرة ولوحة مفاتيح لاسلكيتان به من خلال تقنية “بلوتوث” والعمل عليه وكأنه كومبيوتر محمول متكامل، الأمر المفيد أثناء السفر أو تقديم عروض العمل أمام الآخرين.

ويدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال في آن واحد عبر شبكات الجيل الرابع للاتصالات لرفع سرعة التحميل من الإنترنت، مع تقديم أسرع اتصال بشبكات 4.5G بحيث يستطيع البدء بتشغيل عروض الفيديو بالدقة الفائقة 4K في ثوان قليلة.

ويقدم الهاتف كذلك بطارية كبيرة تعمل بقدرة 4000 ملي أمبير في الساعة، وهي مصنوعة وفقا لمعايير عالية جدا تضمن أمن المستخدم خلال الاستخدام المطول أو الشحن السريع للهاتف.

وزودت بطاريات هواتف هواوي Mate 10 وهواوي Mate 10 Pro بتكنولوجيا الشحن فائق السرعة سوبر تشارج SuperCharge. ويمكن لتكنولوجيا سوبر تشارج شحن البطارية إلى مستوى 20% في غضون 10 دقائق وإلى مستوى 58% في غضون 30 دقيقة.

وتعتبر تكنولوجيا سوبر تشارج من هواوي ذكيةً بسبب وجود اتصال مستمر بين الجهاز والشاحن.

ومن خلال مراقبة كل واحدة من نقاط دورة الشحن، تستطيع هذه التكنولوجيا ضبط الجهد الكهربائي وتيار الخرج بصورة تلقائية لتحقيق أقصى سرعة شحن ممكنة استناداً إلى قدرة الهاتف والشاحن والكابل.

وتُعتبر تكنولوجيا الشحن السريع، سوبر تشارج SuperCharge من هواوي أول تقنيات الشحن الحائزة على شهادة اعتماد من شركة TÜV Rheinland في العالم، الشهادة الأكثر صرامةً في العالم ضمن فئتها.

وتغطي الاختبارات الخاصة بهذه الشهادة جميع نقاط نظام الشحن، بما يشمل الشاحن والكابلات والدارات المتكاملة IC والبطارية لتوفير مستويات متكاملة من السلامة أثناء الشحن.

وتهدف الاختبارات لضمان سلامة نظام الشحن السريع وتمكين المستهلكين من التمتع بتجربة شحن آمنة وسريعة.

ويؤكد اختيار هواوي الخضوع لرقابة صارمة من قبل شركة “تي يو في راينلاند” على مسيرتها المستمرة في تقديم الميزات الأكثر ابتكاراً في السوق ويسلط الضوء على التزامها على توفير تكنولوجيا الشحن الأسرع والأكثر أماناً.

ويسمح الهاتف بتشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد، وعرض كل تطبيق على الشاشة؛ مثل متابعة عرض فيديو في “يوتيوب” أثناء كتابة رسالة إلكترونية لصديق أو البحث في الإنترنت عن معلومة ما.

تصميم مذهل

تمت صناعة هواتف هواوي Mate 10 وهواوي Mate 10 Pro من أجود المواد لتقديم هاتف فاخر وأنيق على حد سواء. وبالنظر إليه من مختلف الزوايا، يظهر الجسم الزجاجي ثلاثي الأبعاد لمعاناً وقواماً متغيّراً بحسب انعكاس الضوء.

ومع توفيره لتجربة بصرية جديدة تماماً، يترك الإطار المعدني في الوسط إحساساً انتقالياً عند كل زاوية، مشكلاً تبايناً مثالياً ومزيجاً فائق الروعة من المواد المعدنية والزجاجية. وينطوي الجانب الخلفي على تصميم شريط عاكس لتسليط الضوء على الكاميرا المزدوجة.

تشكيلة لونية أنيقة

تتمتع الأجهزة ذات الألوان المختلفة بتصاميم وتشطيبات مختلفة لتكوين مظهر فريد وفي منتهى الأناقة. ويتوفر هاتف هواوي Mate 10 Pro بألوان: أزرق ليلي وبني موكا ورمادي تيتانيوم.

مقاوم للمياه

زود هاتف هواوي Mate 10 Pro بخصائص مقاومة للمياه والغبار للاستخدام اليومي وفق معيار IP67 .