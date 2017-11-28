أخضر رفع الأثقال يفتتح مشاركته ببطولة العالم.. اليوم

يفتتح المنتخب السعودي الأول لرفع الأثقال اليوم «الثلاثاء» مشاركته في بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر 8 أيام.

وينتظر أن تحفل هذه البطولة بإثارتها المعهودة وتحطيم الأرقام العالمية الجديد نظير مشاركة أقوى الرباعين العالميين من 62 دولة ستتنافس لتحقيق الميداليات المختلفة، فيما ستغيب 10 منتخبات عن المشاركة بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي يتقدمهم منتخبات إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية وكازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمينيا و اوكرانيا و مولداوفيا.

وضمت قائمة الأخضر المشارك في بطولة العالم برئاسة محمد الحربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال ، وبقيادة فنية المدرب الوطني حسين آل سليس، والرباعون هم سراج آل سليم الذي سيشارك في وزن 56 كجم، و فيصل السلمي وعباس العبد العال بوزن 62 كجم، و محسن الدحيلب و محمود آل احميد بوزن 69 كجم، فيما سيشارك الرباع خليل الحمقان بوزن 85 كجم.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي قدرة الرباعين السعوديين بتقديم المستويات المميزة في بطولة العالم والظهور بالمستويات المشرفة، مشيراً إلى الرباعين السعوديين قدموا خلال المعسكرات السابقة المحلية التي أقيمت بمدينة الدمام والمعسكرين الخارجيين اللذين أقيما في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبمدينة انهايم الأمريكية استعدادا قوية ورغبة بالمنافسة على الحصول على إحدى الميداليات على الرغم من المنافسة القوية ومشاركة أعتى المنتخبات العالمية المتمرسة التي لها تاريخ كبير في رفع الأثقال.