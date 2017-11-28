تنفيذ حد الحرابة في عصابة يمنية

نفّذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل (حد الحرابة) في ستة جناة بمنطقة عسير، جميعهم يمنيو الجنسية، وذلك بعد إقدامهم على تشكيل عصابة، والاعتداء على عددٍ من المواطنين بالضرب وسلب ما معهم، والاعتداء على الممتلكات وسرقة ما فيها؛ حيث قام المذكورون بقتل سيدة أثناء نومها وذلك بكتم أنفاسها والاعتداء على زوجها بتربيطه وتقييد حركته وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، كما قتلوا شخصاً آخر أثناء نومه وذلك بكتم أنفاسه وسلب ما بحوزته من مبالغ نقدية.

وجاء في بيان الوزارة؛ أقدم كل من: علي علي أحمد السفلي، صادق أحمد صغير القطافي، محمد محمد حسن السفلي، صالح محمد حسن ملضي، زيد مجدر أحمد عشي، عبدالله شوعي حسن ملضي ( جميعهم يمنيو الجنسية)، على تشكيل عصابة والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب وسلب ما معهم والاعتداء على الممتلكات وسرقة ما فيها.

وأوضح البيان أن المذكورون قاموا بقتل كل من حشيمة بنت مفرح عسيري، أثناء نومها وذلك بكتم أنفاسها والاعتداء على زوجها بتربيطه وتقييد حركته وسلب ما بحوزته وحوزة زوجته المجني عليها من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وكذلك قيام المذكورين بقتل، علي بن حسن بن محمد آل معافا، أثناء نومه وذلك بكتم أنفاسه وسلب ما بحوزته من مبالغ نقدية وقيام كل من، علي وعبدالله المذكورين بقتل، محمد بن أحمد الحاتمي، أثناء نومه بضربه بأداة حديدية (كريك) على رأسه وقيامهما بسلب ماله وضرب زوجته مما أحدث بها إصابة.

وأضافت الوزارة: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن في وقت سابق من إلقاء القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت بما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، وأن يكون ذلك بقتلهم، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وذلك بقتلهم، وتم تنفيذ حكم القتل حداً في الجناة بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وأكدت الداخلية أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.