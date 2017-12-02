الأخضر يفتتح مونديال 2018

أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، التي أجريت أمس في قصر الكرملين في روسيا، المنتخب السعودي مع شقيقه المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب روسيا المضيفة والأوروغواي.

وجاء منتخب روسيا أصحاب الأرض في التصنيف الأول، قبل أن يأتي منتخبنا الوطني في المركز الثاني في المجموعة، وحل المنتخب المصري ثالثاً في نفس المجموعة، ومن التصنيف الرابع، جاء منتخب أوروجواي.

وسيخوض المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا في 14 يونيو المقبل الموافق 30 رمضان على ملعب لوجنيكي في موسكو، كأول منتخب عربي يخوض افتتاح كأس العالم.

في المقابل ستلتقي مصر مع أوروجواي في أولى مبارياتها في كأس العالم منذ 1990 في اليوم التالي في إيكاترينبرج.

وستواجه مصر أصحاب الأرض في 19 من الشهر ذاته في سان بطرسبرج، بينما ستلعب السعودية مع أوروجواي في روستوف في اليوم التالي.

وسيختتم الفريقان العربيان مواجهتهما بالدور الأول في 25 من الشهر ذاته بينما ستلتقي روسيا مع أوروجواي.

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أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، التي أجريت أمس في قصر الكرملين في روسيا، المنتخب السعودي مع شقيقه المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب روسيا المضيفة والأوروغواي.

وجاء منتخب روسيا أصحاب الأرض في التصنيف الأول، قبل أن يأتي منتخبنا الوطني في المركز الثاني في المجموعة، وحل المنتخب المصري ثالثاً في نفس المجموعة، ومن التصنيف الرابع، جاء منتخب أوروجواي.

وسيخوض المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا في 14 يونيو المقبل الموافق 30 رمضان على ملعب لوجنيكي في موسكو، كأول منتخب عربي يخوض افتتاح كأس العالم.

في المقابل ستلتقي مصر مع أوروجواي في أولى مبارياتها في كأس العالم منذ 1990 في اليوم التالي في إيكاترينبرج.

وستواجه مصر أصحاب الأرض في 19 من الشهر ذاته في سان بطرسبرج، بينما ستلعب السعودية مع أوروجواي في روستوف في اليوم التالي.

وسيختتم الفريقان العربيان مواجهتهما بالدور الأول في 25 من الشهر ذاته بينما ستلتقي روسيا مع أوروجواي.

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الخامسة في تاريخه كثاني المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، بينما تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب المغرب في المجموعة الثانية بجانب البرتغال وإسبانيا وإيران، بينما أوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وبنما وإنجلترا، وضمت المجموعة الثالثة فرنسا وأستراليا والبيرو والدنمارك، فيما جاءت الأرجنتين وصيف مونديال 2014 في المجموعة الرابعة مع آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، وتلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بجانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا، وضمت المجموعة السادسة ألمانيا (حاملة اللقب) والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، والثامنة بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان.