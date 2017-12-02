الحوثي يدعو المخلوع صالح للتعقل

دعا عبد الملك الحوثي، المخلوع، علي عبد الله صالح، إلى التعقل، والكف عما وصفه بالتهور اللا مسؤول.

وهدد الحوثي في كلمته متلفزة، قبل قليل، قوات المؤتمر بـ فرض الأمن” ودعاها للتراجع.

وجاء تصريح الحوثي، عقب سيطرت قوات “صالح”، صباح اليوم، على دار الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، كما سيطرت على المطار وعدة مقار وجهات أخرى، فيما ينتظر أن يلقي “المخلوع” هو الآخر كلمة؛ للتعليق على المواجهات الحالية.

وكان حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح دعا، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة مليشيات الحوثي، محملاً إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.