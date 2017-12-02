الحوثي يدعو المخلوع صالح للتعقل

دعا عبد الملك الحوثي، المخلوع، علي عبد الله صالح، إلى التعقل، والكف عما وصفه بالتهور اللا مسؤول.
وهدد الحوثي في كلمته متلفزة، قبل قليل، قوات المؤتمر بـ فرض الأمن” ودعاها للتراجع.
وجاء تصريح الحوثي، عقب سيطرت قوات “صالح”، صباح اليوم، على دار الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، كما سيطرت على المطار وعدة مقار وجهات أخرى، فيما ينتظر أن يلقي “المخلوع” هو الآخر كلمة؛ للتعليق على المواجهات الحالية.
وكان حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح دعا، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة مليشيات الحوثي، محملاً إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.
سنحان السبئيه القحطانيه وبكيل وحاشد من أهم القبائل اليمنيه …..ولكن انت من حوث ؟!!!….ولست من قبيلة يمنيه ؟!…وتدعي انك من بني هاشم من مكه ؟!!…هل تستطيع أن ترينا الDNAالذي يثبت انك عربي إن لم تكن أحد احفاد جنود الفرس الذين طلبهم سيف ابن ذي يزن لمساعدته لطرد الغزو الحبشي ؟!!!…
وغدرتم به واستعمرتم البلاد ؟!!!…
والآن مع الأسف تريدوا أيها الحوثيين الفرس إعادة استعمار اليمن بدعم
أجدادك الفرس ؟!…ولكن بعيد عليك ذلك ….
وستكتشف أعظم قبيلتين عربيتان وهما بكيل وحاشد اللتين دعمتك ودعمت بقاءك مع صالح السنحاني القحطاني الذين نصف قبيلته منتشره في الخليج العربي ؟!!!!
وهم – مع اسفي – يظنون انهم يحسنون (صنعا )وليس صنعا العاصمه ولكن أقصد العمل الحسن ؟!!!….وهم يقتلون ابناء عمومتهم لتثبيتكم في اليمن سيدا مطاعا ؟!….
وذلك بقتل أبناء عمومتهم ..،لانكم الساده ولتكون السلطه لكم مع أنكم تنكرون أنكم من بكيل وحاشد وسنحان ؟!….بل على رأسك ريشه وتدعون انكم من
مكه ؟!!!!…ههه….ههه.ههها ….متى تصحو قبيلتي بكيل وحاشد ومعهما سنحان ويطردوكم شر طرده ؟!….أعتقد أن صالح قد صحى أخيرا وعرف اللعبة وسيقضي عليكم بقبيلة بكيل وحاشد وسنحان وسيطردكم من اليمن مع الفرس شر طردة وسيتسامحوا من اخوتهم اليمتيين والخليجيين لما فعلوه باخوانهم القبائل اليمتيه العظيمه سواءا في الشمال أو الجنوب أو في الخليج العربي …،والأيام…
يتبع2……
والأيام بيننا ….