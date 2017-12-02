استبدال الريال الورقي بـالمعدني تدريجيا

تستعد المصارف المحلية لإنهاء الإجراءات الفنية لإيقاف العملة الورقية من فئة الريال واستبدالها بالعملة المعدنية من فئتي الريال والريالين، وذلك من خلال الفرز والعد والإيداع في المصارف نفسها.

ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المصارف عبر خطاب يتضمن استعدادها لاستقبال العملة المعدنية خاصة الريال والريالين وإيقاف التعامل مع العملة الورقية بشكل تدريجي حتى اختفائها نهائيا في جميع الفروع.

وبدأت المصارف فعليا في إجراءات الاستعداد وبشكل متسارع للتطبيق والخاصة لعملية العد للعملة المعدنية وفرزها وإيداعها، حيث وصلت نسبة الاستعداد لدى معظم المصارف إلى مرحلة جيدة في الوقت الحالي، وذلك للبدء في التنفيذ حال الانتهاء تماما من الإجراءات.

وأعلنت “ساما” في أكتوبرالماضي، عن إنهاء رحلة الريال الورقي خلال المرحلة المقبلة في السوق المحلية، التي ستدخل إصدارات بديلة له بشكل معدني متمثلة في الريال والريالين والعملات المعدنية الأخرى، متوقعة انتشار العملات المعدنية بشكل جيد في السوق المحلية.

وتستمر برمجة المصارف في السعودية للعملة الجديدة بمراحل عدة التي قد تستغرق ستة أشهر للبعض منها، لاعتبار البرمجة للعملة الجديدة ستمر بمراحل عدة، وقد تستغرق ستة أشهر لبعض الصرافات، حيث ستتولاها شركات عالمية متخصصة في البرمجة والنواحي الأمنية.