عادل عزت: نثق بقدرة الأخضرعلى تقديم مستويات مميزة في مونديال روسيا

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت رضاه عن النتيجة التي انتهت إليها قرعة كأس العالم التي وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر وروسيا والأوروغواي، مشددًا على ثقته بقدرة المنتخب على تقديم مستويات مميزة ونتائج تؤهله للدور الثاني وعبر عن سعادته بأن القرعة وضعت الأخضر في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الروسي، وسعيد لأنها فرضت مواجهتنا للمنتخب المصري الشقيق. وأضاف مباريات الافتتاح عادة ما تسلط الأضواء، ولذلك سيكون المنتخب السعودي في واجهة الحدث الأبرز في المونديال، وهو أمر إيجابي من أكثر من زاوية، ومواجهتنا للمنتخب المصري في هذه المجموعة قد تكون فرصة ليعبر أحدنا إلى الدور الثاني، مشيرًا إلى أن المنتخبين قد يحالفهما التوفيق في العبور معًا.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي بأن كل الإمكانات ستكون متاحة للمنتخب في مشواره التحضيري للمونديال في ظل الدعم والحرص اللذين يجدهما من القيادة الرشيدة، والاهتمام والمتابعة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، مؤكدًا بأن ذلك يحمّل الجميع مسؤولية العمل المضاعف من أجل ظهور المنتخب بالمستوى المشرف.