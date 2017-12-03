ذئب يهاجم متنزهين جنوب حائل

لحظات مرعبة عاشها اثنان من المتنزهين، مساء أول أمس الجمعة الماضي في أحد المواقع البرية جنوب مدينة حائل بمهاجمة ذئب لهما أثناء رحلة برية.

وتفصيلاً، أوضح، المواطن ناهي الشمري لـ “الشرق”؛ أثناء قيامنا أنا وصديقي بجمع الأمتعة استعدادا للرحيل بعد رحلة برية في أحد المواقع البرية الواقعة شرق محافظة الغزالة – بين الغزالة وقرية الصداعية، فوجئنا بالذئب يقترب من صديقي الذي لم يشعر به، بعد نزوله من أحد الجبال القريبة، الأمر الذي أثار الرعب والخوف لدينا.

وأضاف الشمري؛ بعد أن شعر الذئب بتحركاتنا ابتعد قليلا واختبأ خلف الأحجار القريبة منا، قمنا بعد ذلك بتسليط ضوء الكشاف عليه حتى تمكن صديقي من قتله بالرصاص.