أكدت شركة الحاكمية للتطوير العقاري المنفذة لمشروع “الواجهة”، في الدمام بدء الحجز والمعاينة لتسويق 590 وحدة سكنية على المواطنين من مستفيدي الدعم السكني في برنامج وزارة الإسكان، وهي عبارة عن فلل تمت مراعاة الرونق العصري مع روح الأصالة في تصاميمها الجذابة.

ويعتبر مشروع “الواجهة ” أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، وبحسب الرئيس التنفيذي لـ “الحاكمية للتطوير العقاري” أحمد الحميدان، فإن مشروع “الواجهة”، في الدمام والذي ينفذ على أراضي القطاع الخاص، يمثل حي نموذجي متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي”.

ويتواجد في الحي النموذجي المساجد، والمرافق التعليمية، والترفيهية، ومرافق التسوق للعائلات، بالإضافة إلى قربه من المرافق الطبية من مستشفيات ومستوصفات.

حلول إسكانية

وقال الحميدان: لدينا الثقة برؤية وزارة الإسكان واستراتيجياتها الهادفة لتوفير حلول اسكانية ملائمة للمواطنين، ونسعى إلى تعزيز فكرة الشراكة مع الوزارة، عبر طرح المشاريع، حتى يستفيد منها مستحقي الدعم السكني، بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ويهدف البناء العمراني الحديث للفلل السكنية، إلى تقديم منتجات تلبي حاجات المستفيدين لتملك منزل العمر، وذلك لرفع نسبة التملك.

وتأتى الوحدات السكنية بالدمام التي تنفذ مع قبل “الحاكمية للتطوير العقاري”، امتداداً لدفعات برنامج “سكني”، التي بدأ الاعلان عنها منذ منتصف فبراير من العام الجاري، فيما يسعى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص على تبنى “مشاريع” متكاملة، بمواصفات فنية عالية توفر للأسر البهجة والخصوصية.

استراتيجية المكان

ويتكون المشروع من 590 فيلا سكنية جميعها منفصلة، وبنماذج ومساحات متنوعة، وأسعار تنافسية، لدعم خيارات المستفيدين بما يناسب مع قدراتهم المالية.

ويتمركز مشروع “الواجهة” في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى مختلف أحياء “الدمام، والخبر، والظهران”، ويقع على أهم الطرق الرئيسية “طريق الدمام – الرياض السريع” المرتبط مباشرة مع الدائري الجديد، ويتقاطع مع طريق مجلس التعاون الخليجي، ما يجعل مدة الوصول إلى جميع الأماكن الحيوية لا تتجاوز الــ 15 دقيقة.

وتشمل كل وحدة سكنية في المشروع على المكونات الأساسية: غرف النوم، وصالة المعيشة، والمجالس الفسيحة، وحديقة فناء، بالإضافة إلى كامل الخدمات المرافقة من “حمامات، وغرفة غسيل، ومطبخ، ومواقف للسيارات”.

مساحات متنوعة

تلبية لرغبات المستفيدين، تم توفير نموذجين من تصاميم الوحدات السكنية، الأول بمساحة بناء صافية تقدر بـ 300.91 م2، فيما مساحة الأرض الإجمالية تقدر بـ 300 م2، وأما النموذج الثاني فتبلغ مساحة بناءها الصافية 250.05م2، وأما مساحة الأرض الإجمالية فتبلغ 250 م2.

وتتألف الوحدة السكنية في مشروع “الواجهة” بالدمام من نموذجي تصميم، النموذج الأول مكون من دورين، يحوي الدور الأول “الحديقة الخاصة، والصالة العائلية، ودورة مياه، وغرفة طعام، ومطبخ، ومجلس، ودورة مياه المجلس+ مغاسل خارجية، وحديقة خاصة، وموقف للسيارة، وممر، ومستودع”.

ويحوي الدور الثاني “غرفة النوم الرئيسية ملحق بها دورة مياه، وغرفة نوم إضافية ملحق بها دورة مياه مستقلة، صالة عائلية، وغرفة نوم 2، وغرفة نوم 3، ودورة مياه”.

أما تصميم النموذج الثاني فيتألف هو الآخر من دورين مع اختلافات في المكونات الأساسية – تبعاً للمساحة الإجمالية ليحوي دوره الأول “الحديقة الخاصة، والصالة العائلية، ودورة مياه الصالة، وغرفة طعام، ومطبخ، ومجلس ملحق به دورة مياه + مغاسل خارجية، وحديقة خاصة، وموقف للسيارة”.

وأما الدور الثاني فيحوي المكونات التالية: غرفة النوم الرئيسية ملحق بها دورة مياه، ومخزن، وصالة عائلية، وغرفة الغسيل، وغرفة نوم إضافية، وغرفة نوم 2، ودورة مياه.