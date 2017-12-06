نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل حداً في أحد الجناة بمحافظة جدة، وذلك بعد إقدامه على قتل زوجته بإطلاق النار عليها وضرب رأسها بحجر حتى الموت بسبب خلاف بينهما.

وجاء في بيان الوزارة، أقدم سعود بن سعد بن عبدالجبار البردي (سعودي الجنسية) على قتل زوجته، حسنة بنت حسين بن حسن البردي ( سعودية الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليها وضرب رأسها بحجر حتى الموت بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن في سابق من إلقاء القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه المدعى عليه من قتل زوجته وهي آمنة معه، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله زوجته غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حداً في الجاني، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .