منع بث الأعمال الفنية المسيئة للمرأة السعودية

منع وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وحذرت تعليمات الوزارة من استغلال اسم السعودية في العناوين للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة.

وشددت الوزارة بأن أي قناة تعرض أعمالاً مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على تلك المخالفات.

وألزمت التعليمات الجديدة الجهات الإعلامية بالاهتمام بالمحتوي الإيجابي في جميع الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية، بما يعزز من القيم الأخلاقية، ويغرس المباديء والمعاني الجميلة، ويرفع من مستوى الذوق الفني العام.