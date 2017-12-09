هنأ نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حصوله أمس الخميس، على جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه واصفا إياه بـ «ملك كرة القدم».

وقال النادي الملكي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «كريستيانو رونالدو هو ملك كرة القدم، المهاجم المدريدي حصل على الكرة الذهبية لعام 2017 وهي الثانية له على التوالي والخامسة خلال مسيرته.. مجلة فرانس فوتبول المسؤولة عن منح هذه الجائزة القيمة عادت لتتوج البرتغالي كأفضل لاعب في العالم».

وحصد اللاعب البرتغالي 946 نقطة، وتفوق على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في تصويت شارك فيه صحفيون من 176 دولة.

وأضاف ريال مدريد على موقعه: «منذ أن تسلم الكرة الذهبية الأخيرة عاد كريستيانو لقيادة الفريق بطل مونديال الأندية ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني».

تابع: «هذا التكريم الخاص يليق بالختام الرائع للموسم الماضي الذي سجل فيه 16 هدفا في 10 مباريات لقيادة فريق زيدان لحصد لقبه الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا والثالث والثلاثين في الدوري الإسباني».

وكان ريال مدريد صاحب الحظ الأوفر في قائمة اللاعبين الـ 30 المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2017، كما حل ثلاثة لاعبين من بين صفوفه في قائمة العشرة الأوائل.

وبالإضافة إلى رونالدو، جاء اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في المركز الخامس بعد أن حصد 84 نقطة، فيما حل سيرجيو راموس في المركز السادس برصيد 71 نقطة.

ومن جانب آخر هنأ المصارع المحترف العالمي الشهير ري ميستريو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بمناسبة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته المهنية على طريقته الخاصة.

ونشر المصارع الأمريكي المخضرم البالغ من العمر 42 عاما، فيديو طريفًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يعرض فيه اللقطة الأخيرة لفوزه ببطولة العالم في «ريسلمانيا 2006» عندما تغلب على الثنائي كيرت أنجل وراندي أورتن.

وتم استخدام بعض المؤثرات في الفيديو ليتم وضع وجه رونالدو على جسم ميستريو، بينما تم وضع وجه ميسي على جسم كيرت أنجل ونيمار على جسم أورتن في إشارة إلى أنهما المنافسان الرئيسان لكريستيانو على الكرة الذهبية، قبل أن يتغلب عليهما الدون البرتغالي بالضربة القاضية.

يذكر أن ري ميستريو من المعروف عنه تشجيعه للعملاق الإسباني ريال مدريد كما أنه صديق مقرب من كريستيانو رونالدو.