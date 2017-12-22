الأخضر يستهل مشواره في «خليجي 23» بمواجهة الكويت .. اليوم 

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في منافسات دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل بمواجهة نظيره المنتخب الكويتي اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما الإمارات وعمان اللذان سيلتقيان في المباراة الثانية , فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر و اليمن والبحرين و العراق . وأنهى الأخضر السعودي بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش استعداداته للبطولة بمعسكر قصير في مدينة الرياض بدء من 15 ديسمبر الجاري وضم من خلاله 24 لاعباً هم: عساف القرني، ومسلم آل فريج، وعبدالقدوس عطيه، ومحمد خبراني، وعبدالله الشمري، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله العمار، وسلطان الغنام، وهمام سالم، وسالم علي، وجابر عيسى، وأحمد الفقي، ونوح الموسى، ومحمد كنو، وخالد الكعبي، وأحمد الفريدي، وسلمان المؤشر، وعلي النمر، ومختار فلاته، وهزاع الهزاع، وصالح العمري، ونايف هزازي، ومعن الخضري، وعمر هوساوي. وبالعودة إلى مشاركات المنتخب السعودي في دورات كأس الخليج فلم تكن البداية مشجعة حيث حل ثالثاً في الدورة الأولى التي أقيمت في البحرين عام 1970م، بعد خسارته أمام الكويت 1-3 التي حققت اللقب وتعادل مع البحرين سلبا ومع قطر 1-1 فيما اختير حارس مرماه أحمد عيد أفضل حارس في الدورة. وكانت المشاركة الثانية للمنتخب السعودي في الدورة الثانية في الرياض عام 1972 م أفضل حيث فصل فارق الأهداف مع الكويت عن تحقيق الأخضر للقبه الخليجي الأول الذي توجت به الكويت بعد انسحاب البحرين وشطب نتائجها من الدورة . وشهدت المباراة الأولى تعادل الأخضر مع الكويت 2-2، قبل أن تبدأ الانتصارات على الإمارات وقطر بالنتيجة ذاتها 4- 0، ثم الفوز على البحرين 2-1، واختير الحارس السعودي أحمد عيد أفضل حارس في الدورة للمرة الثانية على التوالي. وكان المنتخب السعودي على وشك إحراز لقبه الأول في الدورة الثالثة التي أقيمت في الكويت عام 1974 م لكنه خسر في المباراة النهائية أمام المضيف 0-4 الذي نال اللقب الثالث له على التوالي.