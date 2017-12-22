«حساب المواطن» يُودع ملياري ريال كدفعة أولى لـ 82 % من المسجلين

أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص،أنه تم أمس إيداع الدفعة الأولى من قيمة دعم «حساب المواطن» للمستحقين عن شهر ديسمبر بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج، وحصول 50 % من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 ملايين مستفيد. ويأتي برنامج «حساب المواطن» لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات. من جانبه بين مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقين المكتملة طلباتهم قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري. وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم. وأفاد أنه تم إدراج « حاسبة « في البوابة الإلكترونية للبرنامج لحساب قيمة الاستحقاق التقديرية للمستخدمين ، علماً أن مبلغ الاستحقاق الأدنى للمستحقين هو 300 ريال، وتتأثر بعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً ومجموع الدخل للأسرة. وأشار مدير البرنامج إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، أو هاتفياً بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعياً المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج.