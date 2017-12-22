القيادة تتلقى التهنئة من ملك البحرين ورئيس وزراء البحرين بمناسبة البيعة

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم . وأعرب جلالته باسمه ونيابة عن شعب وحكومة مملكة البحرين لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني وصادق التبريكات مقرونة بأطيب التحايا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة . وسأل الملك حمد بن عيسى آل خليفة المولى القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب السعودي وقد قطع شوطًا بعيدًا على دروب النهضة والارتقاء بالقيادة الحكيمة, مؤكدًا في الوقت ذاته متانة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد. إلى ذلك تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مقاليد الحكم . وأشاد بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في شتى المجالات، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بقيادة المملكة الحكيمة الواعية في محاربة ودحر الإرهاب بشتى صوره ودعم وتعزيز مسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما ويسبغ عليهما موفور الصحة والسعادة ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من الخير والازدهار، متمنيا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين اطراد التقدم والنماء.