اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتكثيف الجهود العملية تجاهها بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
حضر الاجتماع وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير الوزير المرافق و رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان .
كما حضرها من الجانب الفلسطيني معالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
ولي العهد يبحث مع عباس مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
-
-
-
«حساب المواطن» يُودع ملياري ريال كدفعة أولى لـ 82 % من المسجلين
-
القيادة تتلقى التهنئة من ملك البحرين ورئيس وزراء البحرين بمناسبة البيعة
-
ولي العهد يبحث مع عباس مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
-
-
أمريكا تدين وتستنكر محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الرياض بصاروخ باليستي
-
الملك: وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة
-
-
الملك يبحث مع بوتين جهود الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile