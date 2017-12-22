ولي العهد يبحث مع عباس مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتكثيف الجهود العملية تجاهها بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير الوزير المرافق و رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان .

كما حضرها من الجانب الفلسطيني معالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.