وزير الثقافة والإعلام يصدر قرارات بتطوير القنوات التلفزيونية

ضمن خطة تطوير قطاعات وزارة الثقافة والإعلام والهيئات التابعة لها لتتواكب

مع رؤية ٢٠٣٠ وعناصرها في النهوض بقطاع التلفزيون، صدر أمس الخميس قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بتعليق بث القناة الثانية وتكليف هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة لتطويرها على نحو يلبي أهداف المملكة في مخاطبة العالم بشكل مهني.كما تضمن القرار توحيد بث القناة الاقتصادية مع القناة الإخبارية لدعم الجانب الاقتصادي في برامجها. وفي هذا الصدد، جاء كذاك قرار الوزير بتحويل القناة الثقافية إلى قناة عامة وتطوير مضمونها على نحو يلبي تطلعات المشاهدين السعوديين. ويتوقع أن يشهد التلفزيون السعودي تغييرات مهمة في البرامج والتغطيات استجابة للتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في هذا العهد الزاهر.