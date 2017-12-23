كسب منتخبنا الوطني نظيره المنتخب الكويتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن خليجي ٢٣ المقام في الكويت على استاد جابر الدولي .

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني، عزز البديل مختار فلاتة بهدف ثان في مع بداية الشوط الثاني ، فيما سجل للكويت عبد الله البريكي هدف الكويت الوحيد.

وبهذا الفوز يخطف المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الخليج .

ويعد هذا الفوز التاريخي الأول للمنتخب السعودي ضد المنتخب الكويتي على أرضه في بطولات الخليج السابقة .

وكان قد افتتح الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، اليوم الجمعة فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تستضيفها الكويت من 22 ديسمبر الحالي إلى 5 من يناير المقبل.

وألقى أمير الكويت كلمة الافتتاح في بداية حفل افتتاح هذه النسخة على ملعب جابر الأحمد متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.