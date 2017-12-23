اهتمام روسي بالتعاون مع مركز الملك سلمان في مجال الإغاثة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اهتمام موسكو بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في المجالات الإغاثية والإنسانية.

جاء ذلك، لدى لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة مع المسؤول الروسي في موسكو أمس، بحضور السفير السعودي لدى روسيا الدكتور رائد قرملي.

وأوضح الربيعة في بداية اللقاء أن المملكة تثمن استنكار الرئيس بوتين، واستنكار السفير الروسي في اليمن، إطلاق الصواريخ على مدن المملكة، مبينًا أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لتعميق وبناء علاقة متميزة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون خاصة في المجال الإنساني والإغاثي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أطلع الربيعة المسؤول الروسي على برامج وأنشطة المركز الإغاثية والإنسانية للدول المتضررة والمحتاجة حول العالم خصوصًا اليمن.

وتطرق للجهود الخاصة باليمن وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير برفع معاناة الشعب اليمني في مناطقه كافة.

من جانبه أبدى ميخائيل بوغدانوف الاهتمام بالتعاون مع المركز في الجوانب الإغاثية والإنسانية، منوهًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لموسكو، التي دفعت العلاقات الثنائية وأثمرت عن نتائج جيدة ومفيدة، مؤكدًا في ذات الوقت أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وخاصة الجانب الإنساني منها.

في هذه الأثناء، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إرسال المساعدات الإغاثية لمختلف المحافظات اليمنية بما فيها محافظة تعز المحاصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن 47 شاحنة تحمل مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، طبقا لما ذكره موقع وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال المركز إن المساعدات الغذائية التي وصلت العاصمة المؤقتة عدن سيتم إرسالها إلى محافظة تعز، ضمن مشروع توزيع 76250 سلة غذائية تستهدف مديريات المحافظة.

ويأتي المشروع امتداداً لأكثر من 166 مشروعاً نفذها المركز في جميع محافظات اليمن، للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.

ورافق ذلك، تدشين جمعية التكافل الإنساني توزيع المساعدة الغذائية الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لـ6846 أسرة من الأسر الفقيرة والنازحة المتضررة في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة.

وأوضح مشرف جمعية التكافل الإنساني بالمحافظة، جلال مهدي قسيبه، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي عبر الجمعية في مديرية بيحان يبلغ أربعة آلاف ومائتي أسرة وفي مديرية عسيلان ألفين وستمائة وستة وأربعين أسرة.