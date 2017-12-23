بطولة الخليج .. الافتتاح بطعم النهائي والنصر للصقور

انتزع المنتخب السعودي انتصاره الأول والتاريخي في دورات الخليج على المنتخب الكويتي على أرضه وبين جماهيره بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة افتتاح بطولة الخليج التي جاءت بطعم مباريات النهائي.

وجاء هدفا المنتخب السعودي عن طريق سلمان المؤشر (12)، وأضاف مختار فلاته الهدف الثاني (53)، بينما جاء هدف المنتخب الكويتي الوحيد عن طريق عبد الله البريكي (60).

وعلى خلاف المباريات الافتتاحية المعقدة بكامل حساباتها وتفصيلها، جاء «كلاسيكو» الكرة الخليجية بين المنتخبين الكويتي والسعودي ملتهباً منذ دقائقه الأولى، مع أفضلية الأخضر السعودي في الاستحواذ على منطقة المناورة بفضل تحركات لاعبي خط المنتصف الذين تحكموا في تسيير مجرى المباراة.