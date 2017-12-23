إدراج 7 منظمات بحرينية على لائحة الإرهاب في بريطانيا

أدرجت بريطانيا سبع منظمات بحرينية على لائحة الإرحاب، في خطوة وجدت ترحيبا من قبل البحرين مساء أمس. وكان البرلماني البريطاني أصدر موافقته على قرار حكومي يدرج بموجبه سبع منظمات بحرينية على لائحة الإرهاب.

وضمت اللائحة البريطانية كلا من «سرايا الأشتر» و«سرايا وعد الله» و«سرايا الله الإسلامية» و«سرايا الإمام المهدي» و«سرايا المختار» و«سرايا الحيدرية» و«سرايا الإمام» والتي أدرجها البرلمان البريطاني كمنظمات إرهابية.

أمام ذلك أكدت البحرين «أن الأفراد المنتمين لهذه المجموعات يشكلون تهديداً لأمن واستقرار المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها وهو ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لهم».

واعتبرت البحرين أن قرار المملكة المتحدة وهي أول دولة من أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قامت بتصنيف هذه الجماعات الإرهابية، يعد تأكيداً على الحرص الراسخ لدى حكومة المملكة المتحدة تجاه محاربة الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة على المستوى الدولي.

وتشدد مملكة البحرين على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الشركاء الدوليين للتصدي الحازم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، مؤكدة على أن الحفاظ على الأمن الدولي يتطلب وضع توجهات استراتيجية وتنفيذية مشتركة لتحقيق هذا الهدف.

ودعت مملكة البحرين المجتمع الدولي لاتخاذ نفس الخطوات المسؤولة التي قامت بها المملكة المتحدة في الحرب على الإرهاب عبر تصنيف هذه المجموعات كمنظمات إرهابية.