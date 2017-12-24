سلطان الكرة يتربع على عرش بيرنابيو

فاز برشلونة اليوم علي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، بثلاثيه نظيفه وسعت الفارق بين الفريقين الي 14 نقطة.

وكان ميسي قد أحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء، وكان إحتفال ميسي بالهدف إستفزازي لجماهير ريال مدريد بملعب سانتياجو بيرنابيو.

وعلى صعيد اخر انتقد المدافع البرتغالي كليبر بيبي، جماهير ريال مدريد الإسباني، بسبب عدم دعمها للفريق، خاصة مع تراجع النتائج في الأونة الأخيرة لأبطال أوروبا.

وقال اللاعب: «لا أعتقد أن جماهير ريال مدريد تُظهِر الحماس وتُشجع اللاعبين في الملعب».

وأضاف لاعب بيشكتاش التركي الحالي: «الجماهير هنا تفاجئك بصخبها حتى قبل بداية المباراة ، في ريال مدريد الوضع ليس كذلك».

وأنهى: «الأجواء في بيشكتاش مختلفة عما هي في ريال مدريد ، الناس هنا يحبون كرة القدم ، ويفكرون بها طوال الوقت».