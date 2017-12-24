كلاسيكو الأرض.. عين على المباراة

مباراة الكلاسيكو الإسباني التي تجمع بين النادي الملكي ريال مدريد والفريق الكتالوني برشلونة امس السبت ضمن مباريات الدوري الإسباني وبالتحديد ضمن مباريات الإسبوع السابع عشر من الليجا الإسبانية حديث العالم كله، وذلك لما يتمتع به الفريقين من شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وليس في أسبانيا فقط، ولذلك اتجهت انظار العالم كله ظهر امس إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل النادي الملكي الذي سوف يستضيف هذه المباراة المرتقبة،

تقابل الريال مع البرسا في الدوري الإسباني في 172 مباراة تقريبا، استطاع النادي الملكي الفوز في 72 مباراة، بينما استطاع النادي الكتالوني الفوز في 69 مباراة، وكان التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين في 33 مباراة، بينما تقابل الفريقين في كأس ملك أسبانيا في 33 مباراة، استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز في 12 مباراة، بينما استطاعت برشلونة تحقيق الفوز في 14 مباراة، وكان التعادل بينهما سيد الموقف في 7 مباريات، بينما تقابل الفريقين في السوبر الإسباني في 14 مباراة، فاز الريال في 8 مباريات، بينما فاز البرسا في 4 مباريات، وتعادل الفريقين في مبارتين فقط، أما في دوري أبطال أوروبا، فقد تقابل الفريقين في 8 مباريات، فاز الريال في 3 مباريات، وفاز الفريق الكتالوني في مبارتين، وتعادل الفريقين في 3 مباريات.

هذه المباراة تعني الكثير للفريقين، وذلك لأن البرسا يريد تعزيز صدارته للدوري هذا الموسم، حيث يدخل برشلونة هذه المباراة وهو يحتل المركز الاول في الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يدخل النادي الملكي هذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وله مباراة واحدة فقط مؤجلة، وهزيمة

الريال في هذه المباراة تعني تضاؤل امله في المنافسة على اللقب هذا الموسم وهذا ما لا يتمناه المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها سوف تقوم بتأمين مباراة الكلاسيكو بما لا يقل عن 1700 مجند وذلك منعا لحدوث أي اشتباكات متوقعة بين جماهير الفريقين، وذلك بسبب الظروف السياسية المتعلقة بإقليم كتالونيا.