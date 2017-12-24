أسطورة مولر في مهب الريح بفضل ميسي

تمكن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، صانع ألعاب فريق برشلونة الأسبانى من تحقيق عدة أرقام قياسية عقب الهدف الذى أحرزه اليوم أمام ريال مدريد بقمة «كلاسيكو الأرض»، وذلك في اللقاء الذى جمع بين كلا الفريقين بالجولة السابعة عشر من الـ»ليجا»، والتي انتهت نتيجته بثلاثية نظيفة للفريق الكتالونى.

وتكمن أولى تلك الأرقام في أن النجم الأرجنتيني صاحب الـ30 عاماً أصبح الهداف التاريخي لجميع لقاءات الكلاسيكو في كل المسابقات برصيد 25 هدفاً.

ويعد الرقم القياسى الثانى الذى حققه الأرجنتينى هو أنه الهداف التاريخي لجميع لقاءات الكلاسيكو التى جمعت بين كلا الفريقين على ملعب «سانتياجو برنابيو» برصيد 15 هدفاً، أما ثالث الأرقام القياسية هو أنه أصبح الهداف التاريخي لبرشلونة أمام ريال مدريد بالليجا برصيد 17 هدفاً.

تمكن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى من تحقيق رقماً قياسياً تاريخياً بعدما تمكن إحراز هدف فريقه الثانى أمام ريال مدريد في الدقيقة 64، وذلك في اللقاء الذى جمع بين كلا الفريقين وانتهت نتيجته بفوز الفريق الكتالونى بثلاثية نظيفة في إطار مبارايات الجولة الثامنة عشر من الـ»ليجا».

وأصبح بذلك ميسي هو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لفريق واحد فقط برصيد 526 هدف سجلها الأرجنتيني للفريق الكتالونى، متفوقاً على الالمانى جيرد مولر نجم بايرن ميونخ الالمانى السابق الذى يملكه في سجله 525 هدف.