الصحف العالمية .. صلاح الأفضل

حصل النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على أعلى التقييمات من معظم الصحف والمواقع العالمية، عقب تسجيله هدفاً وصناعة آخر خلال لقاء فريقه أمس أمام أرسنال، والذى انتهى بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين بنتيجة 3-3 .

وأشارت صحيفة «دايلى ميل» البريطانية إلى أن صلاح بات يمثل تهديداً مستمراً لجميع الفرق التي تواجه ليفربول، فقد تمكن من صناعة هدفاً وتسجيل آخر كعادته، وأعطت الصحيفة صلاح ثاني أعلى تقييماً بين زملاؤه بتقييم بلغ 8 درجات بعد زميله الأعلى تقييما بفريق ليفربول فيليب كوتينيو والذى حصل على 8.5 درجة .وأعطت صحيفة «دايلى ستار» البريطانية النجم المصري صاحب الـ25 عاماً تقييماً بلغ 7 درجات من 10 وهى نفس الدرجة التي حصل عليها كلاً من كوتينيو، ميلنر، وكلافان، روبيرتسون، جو جوميز .

على جانب آخر أعطى موقع «هو سكورد» العالمي المختص بالإحصائيات لجميع الدوريات العالمية، النجم المصري تقييماً بلغ 7.5 بالتساوي مع زملاؤه بالفريق فيليب كوتينيو، ديان لوفرين .