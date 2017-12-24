البرسا يحطم آمال الريال في شوط كارثي

دك لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال شباك كيلور نافاس، ليقودوا برشلونة لحسم الكلاسيكو بثلاثية في ملعب ريال مدريد، أمس السبت، بقمة المرحلة 17 من الدوري الإسباني.

ووسع الفريق الكتالوني المتصدر برصيد أصبح 45 نقطة، الفارق مع ريال مدريد الرابع، إلى 14 نقطة، علما أن الفريق الملكي لعب مباراة أقل، ليقطع برشلونة شوطا كبيرا في طريق استعادة اللقب الذي يحمله الملكي.

وانتظر الحضور في ملعب «سانتياغو بيرنابيو» 54 دقيقة لرؤية الهدف الأول، الذي سجله سواريز بسهولة من مسافة قريبة، مستغلا تمريرة متقنة من سيرجي روبرتو، بعد توغل ممتاز من إيفان راكيتيتش.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة، بعدما اضطر داني كارفاخال استخدام يده لإنقاذ الكرة قرب خط المرمى، لينال مدافع أصحاب الأرض بطاقة حمراء صعبت من مهمة فريق المدير الفني زين الدين زيدان.

وسجل ميسي الهدف الثاني من ركلة الجزاء، رافعا رصيده الشخصي من الأهداف إلى 15 يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإسباني، يليه سواريز الذي أصبح في جعبته 10 أهداف، بالمشاركة مع سيميوني زازا مهاجم فالنسيا.

واختتم فيدال الحفل الكتالوني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بهدف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية متقنة من ميسي.

ونقدم إلى كل عشاق ومتابعي ومحبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم والوطن العربي المباراة الهامة والمرتقبة التي جمعت بين ناديين من أكبر وأقوى أندية كرة القدم في العالم، هذه المباراة التي تعرف إعلاميا باسم كلاسيكو الأرض والتي تجمع بين الفريق الملكي ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة ضمن مباريات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، وتأتي هذه المباراة التاريخية ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الليجا الإسبانية، ويدخل النادي الملكي هذه المباراة الهامة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وذلك بعد أن خاض الريال 15 مباراة وله مباراة واحدة فقط مؤجلة، وقد استطاع النادي الملكي تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين فقط.

بينما يدخل البرسا هذه المباراة المرتقبة وهو يحتل المركز الأول في ترتيب الليجا الإسبانية، حيث يبلغ رصيده من النقاط 42 نقطة، وذلك بعد خوضه ل 16 مباراة، وقد استطاع تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، ولم يتلقى الهزيمة مطلقا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

العالم أجمع في انتظار مباراة الكلاسيكو الإسباني، هذه المباراة التي ستكون مليئة بأفضل وأغلى نجوم كرة القدم في العالم أجمع، حيث سيقود البرتغالي كريستيانو رونالدو ريال مدريد في هذه المباراة، بينما يقود الارجنتيني ليونيل ميسي البرسا في هذا اللقاء.

تشكيل الريال

خاض زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي هذه المباراة بكلا من كيلور نافاس، مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال، توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو – كريم بنزيمه – كوفاستزش ( جاريث بيل – اسينسيو – )

تشكيل برشلونة

من المتوقع أن يخوض المدير الفني للبرسا هذه المباراة المرتقبة بكلا من (تير شتيجن في حراسة المرمى ورباعي الدفاع نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، توماس فيرمايلين وجوردي ألبا خلف ثلاثي وسط الميدان المكون من سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا وأمامهم باولينيو وثنائي خط الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز).

وشهدت هذه المباراة حضور جماهيري منقطع النظير من محبي الفريقين من جميع أنحاء أسبانيا، ولذلك قامت الشرطة الإسبانية بوضع جميع الاحتياطات الأمنية اللآزمة لتامين هذا اللقاء المرتقب.

متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

دقائق قليلة ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

الدقيقة 1 بداية المباراة.

الدقيقة 2 الركنية الأولى للريال مدريد من ناحية الشمال وهدف غير محتسب لرونالدو بسبب التسلل

الدقيقة 4 رمية تماس للريال من ناحية اليمين.

الدقيقة 5 وكرات طويلة وهجمة لريال مدريد ويتلقاها الدفاع ويحولها لضربة مرمى.

الدقيقة 7 وتسلل على فريق البرسا.

الدقيقة 8 وهجمة لفريق الريال ولكن يقطعها دفاع برشلونة ويقوم الدفاع بكرات رأسية عالية ولكن يقطعها الريال.

الدقيقة 9 وكرات طويلة بمنتصف الملعب بين كلا الفريقين.

الدقيقة 10 ويقوم رونالدو بتسديدة ولكن مشتتة ويحاول اكمالها ولكن يخرجها الدفاع، ويضيع هدف محقق للريال.

الدقيقة 11 وضربة ركنية لفريق الريال ولكن يخرجها الدفاع وتتحول لضربة مرمى.

الدقيقة 13 وهجمة لفريق الريال ولكن يقطعها الدفاع.

الدقيقة 14 وهجمة جديدة للريال ولكن طويلة وتتحول لضربة مرمى.

الدقيقة 15 ورزونالدو يسدد ولكن تصدم بقدم الدفاع.

الدقيقة 16 وهجمة لفريق البرسا ولكن طويلة ويمسكها حارس المرمى.

الدقيقة 17 وهجمة خطرة لبرسا وتسديدة ولكن تصدم بقدم الدفاع وتتحول لهجمة مرتدة وتحركات للكرة ولكن يقطعها الدفاع.

الدقيقة 18 خطأ وانزار للاعب فريق برشلونة فيرمايلين، وضربة حرة مباشرة لفريق الريال ولكن يقطعها الدفاع.

الدقيقة 20 ورمية تماس للريال.

الدقيقة 21 وهجمة لفريق الريال وتسديدة من رونالدو ولكن تصدم بالدفاع وتتحول لهجمة مرتدة ويخرجها الدفاع

الدقيقة 22 هجمة خطيرة للفريق الكتناولني ولكن طويلة وتتحول لضربة مرمى.

الدقيقة 23 وضربة ركنية لفريق برشلونة، ويقوم ميسي بالتسديدة ولكن يخرجها الدفاع برأسية رائعة.

الدقيقة 24 وهجمة لفريق البرسا ولكن يخرجها الدفاع ويقوم اللاعبين بكرات طويلة رأسية بمنتصف الملعب.

الدقيقة 25 وضربة ركنية لفريق الريال وتسديدة في القائم ناحية اليسار ولكن يخرجها الدفاع برأسية.

الدقيقة 27 وهجمة من اليرال ومحاولات عديدة للتسديد ولكن يخرجها الدفاع برأسية.

الدقيقة 29 وهجمة خطيرة لبرشلونة وتسديدة رائعة ولكن تخرج بعيد عن المرمى وهدف ضائع.

الدقيقة 30 هجمة خطرة من رونالدو وتسديدة قوية تمر إلى ركنية للريال رقم 4.

الدقيقة 34 هجمة خطرة من رونالدوا يرسلها عرضيةإلى كريم بنزيمة ولكن خارج المرمى.