الأهلي ينفرد بصدارة دوري المحترفين على حساب الفتح

أحكم الأهلي قبضته على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزاً مستحقاً على مستضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، واستهل محترف الأهلي أيوانيس فيتفا، تسجيل أول أهداف فريقه عند الدقيقة 9 من زمن المباراة، قبل أن يعزز مهند عسيري تقدم فريقه عند الدقيقة 31 ليعيد إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 38، بينما سجل لأصحاب الأرض هدفهم الوحيد اللاعب عبد القادر الوسلاتي.

ويلتقي فريقا الهلال والتعاون اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بينما يستضيف الاتحاد نظيره الفتح على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري السعودي للمحترفين.