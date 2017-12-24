بأمر الملك .. تسمية عدد من القضاة للمجلس الأعلى

ثمّن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، الأمرين الملكيين الكريمين القاضيين بتسمية عدد من المشايخ القضاة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

وأكد الدكتور الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لا يألو جهدا في دعم مرفق القضاء، مشيرا إلى أن هذين الأمرين الكريمين يأتيان في سياق الدعم والاهتمام المتواصل بهذا المرفق الذي يشهد في هذا العهد المزدهر يوما بعد يوم تطورا وتقدما مستمرا وملموسا، في جميع أعماله وخدماته المقدمة للمتقاضين والمستفيدين، رافعا أكف الدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، متمنيا أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع.

وكان أمر ملكي صدر ‏بتسمية عدد من المشايخ في المجلس الأعلى للقضاء، وهم: الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، والشيخ علي بن صالح السيف عضوين متفرغين في المجلس الأعلى للقضاء، ‏والشيخ سعد بن محمد الهزاني، والشيخ إبراهيم بن محمد العسكر عضوين غير متفرغين في المجلس.

كما صدر أمر ملكي بتسمية الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله اللحيدان عضوا في المحكمة العليا. في حين أعرب القضاة عن اعتزازهم بالثقة الملكية، متمنين أن يوفقوا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وخدمة بلادهم.